布萊恩公園冰上碰碰車 今年冬天紐約客必打卡活動

布萊恩公園的冰上碰碰車，是今年冬天不能錯過的鮮體驗。取自Bryant Park網站

冬天的紐約客一點都不怕沒有好玩的事，往年可以溜冰、滑雪 ，或是永遠玩不膩的、在住家附近小坡上玩雪橇；時尚 一點的流行找個屋頂餐廳，邊用餐邊一覽壯觀的曼哈頓 風光。但這些都不是今年冬天唯一能做的事，還有更多新鮮有趣的事等著你去挖掘，例如布萊恩公園的冰上碰碰車，就是不能錯過的鮮體驗。

紐約人在冬天最愛去的地方之一便是占地9.6英畝的布萊恩公園，那裡也一年比一年好玩，冰上碰碰車就是今年必須列入體驗清單的項目。

占地9.6英畝的布萊恩公園是紐約人在冬天最愛去的地方之一。取自Bryant Park網站

布萊恩公園的冰上碰碰車在幾年前推出，立刻風靡紐約。地點緊鄰溜冰場旁，會旋轉的冰上碰碰車讓紐約客可以享受冰上滑行的樂趣，但又不需要穿上冰鞋。

碰碰車靠著搖桿輕鬆控制前進與後退，最大的樂趣就是與其他車互撞，讓車子在冰上打轉、彈起，更增加刺激感。

目前冰上碰碰車開放的日期未定，根據布萊恩公園網站上的資訊，會等到年底假期過後2023年1月才開放，不論如何值得紐約客持續關注。布萊恩公園冰上碰碰車活動網址為https://bryantpark.org/activities/frostfest-bumper-cars。

影片來源：[email protected] KOG