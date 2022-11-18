我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維大槍案倖存者憶生死時刻：看見子彈從肚子凸出來

曾協助俄羅斯資助川普選總統 共和黨政治顧問遭定罪

冬季搭機找樂子 在美國這座機場還可以溜冰

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
今年冬天可以穿上冰鞋，在丹佛機場旁的溜冰場表演幾個旋轉動作了。取自Denver International Airport
今年冬天可以穿上冰鞋，在丹佛機場旁的溜冰場表演幾個旋轉動作了。取自Denver International Airport

冬天想在丹佛國際機場做點有趣的事嗎？現在機會來了，今年冬天可以穿上冰鞋，在機場旁的溜冰場表演幾個旋轉動作了。溜冰是丹佛人冬季假期裡最典型的活動，傳統上這座科羅拉多的機場，也會開放溜冰場供旅客使用，地點就在位於機場與Westin 旅館之間的DEN Plaza。

當你在等候登機時，不妨穿上冰鞋、跳進平滑的結冰地面，享受一段難忘的冰上時光，同時欣賞四周濃濃的聖誕節裝飾，這是在任何機場所沒有的特殊體驗。溜冰場在一家義大利餐廳和酒吧之間，讓人在轉機時不難打發時間。

即使不能親自下場，作為一名旁觀者，看著眼前翩翩滑過的冰上身影，也能帶來不少樂趣。如果有興趣，溜冰場是完全免費的，更難得的是，連租溜冰鞋也不用花一毛錢，大大鼓勵了旅客在登機前，盡情在此享受一段悠閒時刻。

即使作為一名旁觀者，看著眼前翩翩滑過的冰上身影，也能帶來不少樂趣。取自Denve...
即使作為一名旁觀者，看著眼前翩翩滑過的冰上身影，也能帶來不少樂趣。取自Denver International Airport

丹佛這座溜冰場從11月中起開放至明年新年第一天，之後便會拆除，直到下一個冬季來臨。在機場溜冰，似乎是一個紓解旅途壓力的好點子，在雙腿被侷限在狹小的機艙內之後，誰不想找個新鮮且有趣的方式舒展一下雙腿呢。

想要知道更多丹佛機場溜冰場的訊息可以查詢機場官網https://reurl.cc/OEV0E7。丹佛國際機場地址：8500 Peña Blvd, Denver, CO 80249。

機場 義大利 聖誕節

上一則

在好市多配眼鏡 還有這3個額外的好處

下一則

搭世界最大蒸汽船美國皇后號 慢遊密西西比河沿岸

延伸閱讀

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
中國C919客機年底交機 首度試飛「高高原」機場

中國C919客機年底交機 首度試飛「高高原」機場
50大機場評比 舊金山排名第一 沙加緬度 中型機場榜首

50大機場評比 舊金山排名第一 沙加緬度 中型機場榜首
感恩節芝290高速路最塞 5大最佳上路時段在這裡

感恩節芝290高速路最塞 5大最佳上路時段在這裡

熱門新聞

黑色星期五購物優惠比往年都提早啟動，現在正是搜尋黑五最佳目標的時刻。取自pexels

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

2022-11-11 10:44
女性心臟病發的症兆也可能和男性不同，例如疲倦和暈眩，宜留意才不會錯過及早診斷、治療的機會。Shutterstock

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

2022-11-15 10:10
「非當令」食材和「缺乏誠意」的菜單是大廚眼中最不值得的開胃菜。Shutterstock

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

2022-11-11 10:46
隨著老化，讓肌肉量維持在高峰是最重要的一件事。取自Shutterstock

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

2022-11-17 10:18
好市多 標榜價格低廉，但展售的商品幾乎都是批發包裝，數量大，購物前若不妥善規劃，最後反而花更多錢。取自Shutterstock

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

2022-11-14 10:32
年底過節手頭變緊，民眾者除了節流，也可考慮開源，尋找能否向政府申請補助。Getty Images

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

2022-11-16 10:03

超人氣

更多 >
要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日

要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代
黃石公園溫泉漂浮 「穿鞋的腳」主人找到了 為洛縣亞裔

黃石公園溫泉漂浮 「穿鞋的腳」主人找到了 為洛縣亞裔
世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打
新一波疫情來了？加州確診數暴增

新一波疫情來了？加州確診數暴增