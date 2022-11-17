過節送給大人的禮物 美聯社列出推薦清單

「莎士比亞遊戲」帶參加者穿梭於倫敦各大劇場。美聯社

年節又到，你心目中童心尚存的成年人，也需要好玩的禮物，且看看美聯社的推薦：

紙板遊戲類，「莎士比亞遊戲」（35元）的玩法是，參加者穿梭於倫敦各大劇場，徵集各種角色，盡量在別人「偷走你的想法，燒掉你的劇院，散播病毒」之前，推出越多戲碼越好，票房收入最高的、成名最快的人，就是名利兼收的贏家。

紐約時報 的每日猜字遊戲Wordle出了紙板「派對遊戲」（19.99元），二到四人玩，主持人先寫下一個5個字母的字，其他人最多猜六次，越少次就猜對的人越贏。紙板可以擦掉重寫，也可用顏色做記號。

紐約時報的每日猜字遊戲Wordle出了紙板「派對遊戲」。美聯社

荷蘭人阿爾伯斯（Felix Albers）為兒子「原創」的棋盤遊戲，其實是把西洋棋的玩法，改進為贏家擁抱對方的國王的和平遊戲（Paco Sako），而不是捕捉對方，此外，棋子被「吃掉」，不是就「沒戲唱」了，盡量留在棋盤上，繼續扮演角色。花49.99元購買之前，先上網讀一下別人的評價，有興趣再把遊戲規則研究清楚些，頗具教育意義的。

懷舊收藏品類，棒球卡、郵票、錢幣、玩偶、碗盤，玩意兒可多了，愛喝啤酒的人，可送Pilsner手工打造的一組四個啤酒杯，162元。喜歡泰德拉索（Ted Lasso）小人偶組的大人，可以留意Fisher Price最新出品的29.97元「小人」組，除了拉索，其他五人Rebecca Welton、 Keeley Jones、 Coach Beard、 Roy Kent和Sam Obisanya全員到齊，值得擺出來細細回味一番。

喜歡泰德拉索（Ted Lasso）小人偶組的大人，可以留意Fisher Price最新出品的「小人」組。美聯社

光亮公司（Lite Brite）推出一系列50年代和60年代的流行藝術組合，供愛好者掛在牆上，當做科技兼藝術的圖畫裝飾，價格稍微不斐，每組要100元。

舞台劇 和歌劇迷，花個129.99元，可以整年觀賞百老匯 高傳真（BroadwayHD）提供的網路版300多部作品，包括獨家現場直播，也有芭蕾舞和音樂演唱會。不想看那麼多？按月訂購收視也不錯，每月11.99元。