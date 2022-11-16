紐約市發行5萬張桃莉巴頓交通卡 即日4地鐵站開賣

紐約大都會運輸署(MTA) 宣布發行限量的桃莉芭頓交通卡 (Dolly Parton MetroCards)，慶祝她剛發行的音樂專輯。取自MTA網站

11月剛入選搖滾音樂名人堂的鄉村歌手桃莉巴頓，日前又獲得亞馬遜創辦人貝佐斯 頒發1億元獎金的「貝佐斯勇氣與文明獎」，表彰她長年致力慈善事業的義舉。而現在紐約大都會運輸署(MTA ) 也宣布將發行限量的桃莉芭頓交通卡 (Dolly Parton MetroCards)，慶祝她剛發行的音樂專輯。

這張特別版的交通卡前面維持傳統的黃、藍兩色標誌，但背面是深紫色，印上桃莉巴頓的簽名和閃亮的水鑽圖案，以及新專輯的名稱「Diamonds & Rhinestones」，同時附上QR碼，可以掃描預購11月18日即將發行的專輯。

有興趣收藏此卡的民眾，即日起可以在曼哈頓的34 Street-Penn Station、34 Street -Herald Square、Grand Central - 42 Street、Times Square-42 Street / 42 St這四個地鐵站 售票機購買，桃莉芭頓交通卡總共發行5萬張，售完為止。

MTA過去也曾發行過類似特別版的交通卡，藉以增加收益。商業廣告合作案，有和服飾品牌Supreme、電視影集「冰與火之歌：權力遊戲」、歌手大衛鮑伊、保羅麥卡尼，以及音樂團體武當幫的合作；另外也有公益性質的，例如表彰退伍軍人、Arts & Design活動等。