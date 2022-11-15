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曾安置鐵達尼號倖存者 紐約百年旅店即將歇業

編譯徐薏茹／即時報導
曾經在1912年開放安置鐵達尼號倖存者的簡恩旅館，如今很遺憾地，這間百年旅店即將在11月19日走入歷史。取自Jane Hotel
曾經在1912年開放安置鐵達尼號倖存者的簡恩旅館，如今很遺憾地，這間百年旅店即將在11月19日走入歷史。取自Jane Hotel

位於紐約市西村(West Village)簡恩街(Jane Street) 113號的「簡恩旅館」(The Jane Hotel)過去曾是水手的住宿地點，這家歷史悠久的旅店背後有個廣為人知的時代故事，1912年，簡恩旅館曾經開放安置鐵達尼號的倖存者；如今很遺憾地，這間極具歷史意義的百年旅店即將走入歷史，根據Time Out網站報導，近期原經營者將簡恩旅館轉售給飯店業者克萊恩(Jeff Klein)，他打算日後將其內部空間作為私人俱樂部使用，簡恩旅館將於本月19日正式歇業。

根據目前經營者發布的官方聲明表示，自1908年簡恩旅館以「美國水手友善社區＆水手之家」 (American Seamen's Friend Society Sailors' Home and Institute)的名義開幕以來，已經經歷過許多歷史時刻，剛開幕時內有156間客房，每晚住宿只需25美分。

1908年簡恩旅館以「美國水手友善社區＆水手之家」的名義開幕以來，已經歷過許多歷...
1908年簡恩旅館以「美國水手友善社區＆水手之家」的名義開幕以來，已經歷過許多歷史時刻。取自Jane Hotel

1998年，改變文化的搖滾音樂劇「搖滾芭比」 (Hedwig and the Angry Inch)在簡恩旅館的簡恩街劇院(The Jane Street Theatre)首度登場。被稱為外百老匯(Off-Broadway)的簡恩街劇院也曾作為知名音樂劇「倒數時刻」(Tick, Tick... Boom!)的表演舞台。

簡恩街劇院最終改建為飯店酒吧「Jane Ballroom」，多年來是許多名流頻繁光顧之地，迅速成為傳奇的市中心熱點，克絲汀鄧斯特(Kirsten Dunst)、珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)、瑪麗-凱特歐森(Mary-Kate Olsen)、喬納希爾(Jonah Hill)等好萊塢影星都曾被目擊參與店內派對。

簡恩旅店官方發信邀請紐約客在正式歇業以前再度前往參與「迪斯可燈球下的派對」，欲知詳情請參考Jane Ballroom的Instagram帳號查看最後幾天的活動。

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