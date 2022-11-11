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趁冬天來臨前 來逛芝加哥中西部10大雕塑公園

記者陳曼玲／即時報導
史考基北岸雕塑公園中的雕塑。取自Skokie Northshore Sculpture Park官網
史考基北岸雕塑公園中的雕塑。取自Skokie Northshore Sculpture Park官網

在芝加哥以及附近開車約四個多小時可到的戶外雕塑公園，提供遊客漫遊與想像空間，趁著深秋天氣仍未嚴寒，不妨走訪以下十個免費公園。

一、史考基北岸雕塑公園(Skokie Northshore Sculpture Park)

沿著6.5哩長的北岸河邊(North Shore Channel)的草坪和樹林間，在2哩長的路徑上有60多件雕塑，有木材、玻璃纖維、粘土等多種材料製成不同主題的作品。sculpturepark.org。

內森馬尼洛雕塑公園。取自Nathan Manilow Sculpture Par...
內森馬尼洛雕塑公園。取自Nathan Manilow Sculpture Park官網

二、 內森馬尼洛雕塑公園(Nathan Manilow Sculpture Park)

位於州長州立大學(Governors State University)內，佔地有 100 英畝，距離芝加哥市中心僅 35 哩。大部分雕塑作品來自伊利諾州的藝術家。govst.edu/NMSP。

林登雕塑花園。取自Lynden Sculpture Garden官網
林登雕塑花園。取自Lynden Sculpture Garden官網

三、林登雕塑花園(Lynden Sculpture Garden)

位於威斯康辛州，佔地 40 英畝，有一千多棵樹、池塘，以及 50 多件大型雕塑。lyndensculpturegarden.org。

哈安雕塑花園。取自Haan Sculpture Garden官網
哈安雕塑花園。取自Haan Sculpture Garden官網

四、 哈安雕塑花園(Haan Sculpture Garden)

印第安納州的藝術家創作的27件青銅和陶瓷雕塑。thehaan.org。

萬德爾雕塑花園。取自Wandell Sculpture Garden官網
萬德爾雕塑花園。取自Wandell Sculpture Garden官網

五、萬德爾雕塑花園(Wandell Sculpture Garden)

佔地 22 英畝，位於伊州厄本納鎮(Urbana)的梅多布魯克公園(Meadowbrook Park)內，有 29 件藝術品。urbanaparks.org/parks/wandell-sculpture-garden。

六、新田(NewFields)

位於印第安納州，佔地 100 英畝的公園中，有多雕塑與一個 35 英畝的湖泊。discovernewfields.org。

史蒂文斯點雕塑公園。取自Stevens Point Sculpture Park...
史蒂文斯點雕塑公園。取自Stevens Point Sculpture Park官網

七、史蒂文斯點雕塑公園(Stevens Point Sculpture Park)

位於威斯康辛州，佔地 20 英畝。stevenspointsculpturepark.org。

雕塑步道戶外博物館。取自Sculpture Trails Outdoor Mus...
雕塑步道戶外博物館。取自Sculpture Trails Outdoor Museum官網

八、雕塑步道戶外博物館(Sculpture Trails Outdoor Museum)

佔地50 多英畝，有印第安納州藝術家馬西(Gerry Masse)收藏世界各地160 多件作品。502-554-1788；sculpturetrails.com/。

九、萊教育和藝術中心(Lay Center for Education and the Arts)

該公園位於密蘇里州的聖路易斯大學(Saint Louis University)內，佔地 20 英畝。 slu.edu/lay-center。

勞邁爾雕塑公園。取自Laumeier官網
勞邁爾雕塑公園。取自Laumeier官網

十、勞邁爾雕塑公園(Laumeier)

佔地 105 英畝，距離聖路易斯市中心僅 20 分鐘路程，是密蘇里州最大、最古老的雕塑公園之一，展示有 70 多件雕塑。 laumeiersculpturepark.org。

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雕塑 印第安納州 密蘇里州

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