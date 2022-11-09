全美最大聖誕節燈展 即將閃爆紐約花旗球場

Amaze Light Festival的假日藝術燈展，即將從11月20日起在紐約市皇后區的花旗球場(Citi Field) 揭幕。Amaze Light Festival提供

隨著年底聖誕假期的接近，到處都可見掛滿著閃閃發亮的燈飾，而一項號稱全美最大的耶誕燈飾展，將讓冬日的夜晚更加明亮、熱鬧。

這項名為Amaze Light Festival的假日藝術燈展，即將從11月20日起在紐約市 皇后區的花旗球場(Citi Field) 揭幕，帶來滿滿的嘉年華氣氛，以及以聖誕節 相關故事為主題的互動體驗。展場將分為數區：包括北極 (North Pole)、甜蜜大地 (Land of Sweets)、異想森林 (Whimsical Forest) 等，相信會讓參觀者目眩神迷。現場每兩小時安排有演出節目，另外每30分鐘有動畫燈光展示，相信將會是年底假期最值得參觀的活動之一。

Amaze Light Festival將帶來滿滿的嘉年華氣氛，以及以聖誕節相關故事為主題的互動體驗。Amaze Light Festival提供

民眾入場後，將會穿過許多動畫角色模型、巨型玩具屋、互動裝置，以及以在地商家為主的聖誕市集，集合了烘焙食品、熱巧克力、點心、零食、雞尾酒等，以及充滿德國風格的小屋。

紐約之外，Amaze Light Festival也將同步在芝加哥展出，不過紐約市會有更多的體驗活動，可以搭乘「北極號」小火車繞行林場，聞著松針散發出的清新氣息；或是在皇家 城堡，遇見公主，或是在水池前許願。

燈展設計師希望帶民眾進入一個完全的沉浸世界，充分感受到假期的歡樂與繽紛，欣賞燈光所帶來的神奇魔法。Amaze Light Festival提供

燈展設計師莎拉．巴許 (Sarah Basch) 說：「我們希望民眾進入一個完全的沉浸世界，充分感受到假期的歡樂與繽紛，充分發揮探索的精神，欣賞燈光所帶來的神奇魔法。」

預售票即日起可上AmazeLightFestival.com預約，網址為https://amazelightfestival.com。