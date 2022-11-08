漫步冬季仙境 羅德島州聖誕樹小徑12月4日起開放

聖誕節「近在咫尺」，羅德島州史萊特公園(Slater Park)用大量的聖誕樹裝飾整座公園。取自臉書@Pawtucket Winter Wonderland

聖誕節 「近在咫尺」，羅德島州史萊特公園(Slater Park)用大量的聖誕樹裝飾整座公園，超過600棵點上燈飾的聖誕樹，讓漫步在聖誕樹小徑下的人們享受一個溫暖的聖誕假期。

史萊特公園聖誕樹小徑會在12月對公眾開放，日前臉書 粉絲團公布的開放的日期為自12月4日起；且除了聖誕樹外，公園還準備了現場表演活動及旋轉木馬，連著名的塔吉特屋(Daggett House)都應景地為聖誕節點上裝飾。

此外，如果在逛聖誕樹小徑的路上看上了哪棵聖誕樹，也可以立刻向公園預定，不過要等等就是了，因為要等史萊特公園的聖誕樹成熟到能被買回家，大概還需要五年。

如果不想等那麼久，「亨利聖誕樹木場」(Henry's Christmas Tree Farm)也是一個挑選聖誕樹的好去處，該地新鮮的植物氣味讓人心中洋溢幸福感，且非常作為適合家庭一日遊活動的地點。

史萊特公園的聖誕樹步道 對公眾免費開放，有興趣的讀者可以關注該公園的臉書粉絲團，在點滿聖誕燈飾的聖誕樹小徑下，必定能浸淫在聖誕節的氛圍中，說不定就此能夠和親朋好友開啟一個新的聖誕節傳統-去史萊特公園看燈展。