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紐約上州這家「怪怪旅館」 挑戰你的所有想像

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
The Roxbury的汽車旅館，位於紐約卡茲奇山 (Catskill Mountain) 間的小鎮上。取自臉書@The Roxbury
The Roxbury的汽車旅館，位於紐約卡茲奇山 (Catskill Mountain) 間的小鎮上。取自臉書@The Roxbury

紐約客擁有的藝術天分，足以實現各種狂野的夢想與奇想，許多餐廳業者精心的裝潢，讓人彷彿穿越到另一個年代，亦或是旅館主人拿出各種收藏，布置出一間間不同主題的房間；他們熱中於營造真實的烏托邦，讓人們可以完全擺脫眼前的現實。在紐約卡茲奇山 (Catskill Mountain) 間的小鎮，一家名為The Roxbury的汽車旅館，便超出一般人過往住宿的體驗，一旦去住過，你會愛上它並且不會忘記它。 

旅館置身一大片草地間，放眼四周會看到許多設施都塗上檸檬綠。取自臉書@The Ro...
旅館置身一大片草地間，放眼四周會看到許多設施都塗上檸檬綠。取自臉書@The Roxbury

雖然Roxbury鎮上有許多地方值得造訪，但The Roxbury汽車旅館就像一顆尚未被挖掘的耀眼寶石，讓人為之驚艷。第一眼看到這家小鎮旅館，平凡不起眼的外表，很容易就被人忽略，而不知其中蘊藏著驚人的細節。

The Roxbury汽車旅館置身一大片草地間，放眼四周會看到許多設施都塗上檸檬綠。戶外區有庭園、烤火爐、涼亭和散落各處的休閒椅。

名為「阿瑪迪斯新娘」(Amadeus’ Bride) 的房間，水晶吊燈、18K金...
名為「阿瑪迪斯新娘」(Amadeus’ Bride) 的房間，水晶吊燈、18K金的鍍金家具，營造出奢華的宮廷風。取自臉書@The Roxbury

從登記入住開始，便有如置身各種科幻電影的場景，這種感覺從每個房間的布置，便可一窺究竟。旅館中的每個房間都有不同的主題，從各種奇思異想到電視、電影場景。例如名為「阿瑪迪斯新娘」(Amadeus’ Bride) 的房間，水晶吊燈、18K金的鍍金家具、來自奧地利的水晶燭台，甚至還有莫札特妻子的畫像，營造出奢華的宮廷風。

「天使頭髮」 (Angel Hair)，靈感來自影集「霹靂嬌娃」(Charlie...
「天使頭髮」 (Angel Hair)，靈感來自影集「霹靂嬌娃」(Charlie's Angels) 。取自臉書@The Roxbury

房間各處都是滿滿的創意，讓人驚嘆不已。名為「綠野仙蹤」的房間，還有著特大號的空間，讓人可以盡情「漫遊」。另一個特大號房間是「天使頭髮」 (Angel Hair)，靈感來自影集「霹靂嬌娃」(Charlie's Angels) ，裝潢充滿復古風格。

「瑪麗安的椰子奶油派」(Maryann’s Coconut Cream Pie)...
「瑪麗安的椰子奶油派」(Maryann’s Coconut Cream Pie) 的特大號房間，天花板上就是佈置了滿滿的「鮮奶油」。取自臉書@The Roxbury

喜歡甜點的旅客，可以入住名一間為「瑪麗安的椰子奶油派」(Maryann’s Coconut Cream Pie) 的特大號房間，天花板上就是佈置了滿滿的「鮮奶油」，讓人忍不住想咬一口。

如果旅館房間還不能夠讓你放鬆，旅館旁邊還有一間Shimmer Spa，桑拿浴、按摩和不同的個人服務，可以充分滿足你的需求。

The Roxbury汽車旅館地址：2258 Co Rd 41, Roxbury, NY 12474。

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