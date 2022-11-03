在紐約市的水泥叢林 遇見一座室內森林

紐約市中心一棟辦公大樓內的室內森林，從1967年起便快樂地成長茁壯至今。取自Trip Advisor

如果置身曼哈頓 ，卻渴望擁有在森林中的愜意與舒適，一般人可能認為若要滿足這個願望，除非來到一座大公園、或者離開紐約市 。然而事實未必如此，在距離聯合國 總部僅幾個街區，就有一座美麗的森林可供倘佯，除了它位於紐約市中心讓人驚訝之外，這座森林從1967年起就存在一棟辦公大樓內，持續地成長茁壯至今。

這棟由知名建築師凱文．洛奇 (Kevin Roche) 和約翰．丁克洛 (John Dinkeloo) 所設計的大樓，是亨利．福特二世所創立的非營利組織—福特基金會 (Ford Foundation) 的所在地，宗旨為伸張社會正義。

這座庭院由知名園藝設計師Dan Kiley操刀設計，占地約三分之一英畝。取自Trip Advisor

12層樓高的建築，有巨大的玻璃窗足以讓光線照射進來，或許你經過它上百次但卻不知道室內的中庭種滿了樹，除非是夜晚經過或是走進大樓，才知別有洞天。

每個走進大樓裡的人，無不讚嘆這座室內森林的美麗與茂盛，庭院景觀是由知名園藝設計師Dan Kiley所操刀設計，占地約三分之一英畝。

一開始，這座室內森林擁有37棵大樹、999叢灌木、148處藤蔓和2萬2千株個別種植的植物。數十年來，生長其中的植物有些因為不適應而枯死，又立刻被換上了新的植物。

這座室內森林擁有37棵大樹、999叢灌木、148處藤蔓和2萬2千株個別種植的植物。取自Trip Advisor

160英尺高的玻璃天花板，讓陽光得以充分灑落，使植物茂盛成長，加上人工照明的輔助，可以讓植物生長得更健康。而大樓內所有辦公室都能享受著這大片的綠意。

中庭內的水池，也是一項有趣的設計，雨水從屋頂收集後，可用來噴灑植物，再供水給水池。在這樣一座綠色建築內上班，相信是許多人夢寐以求的事，幸運的是，大樓中庭在周間上班時間對公眾開放，周末部分時間也會開放，有機會不妨走進來，體驗一下在水泥叢林的都市裡，擁有一座綠色森林的幸福。

福特基金會大樓地址：320 E 43rd St, New York, NY 10017