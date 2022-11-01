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「愛德華．霍普的紐約」 一場不能錯過的惠特尼大展

世界新聞網　周靜芝 / 即時報導
紐約是愛德華．霍普生活60年、充滿回憶的地方，也是他「最熟悉、最喜愛的美國城市」。取自Whitney Museum of American Art網站
紐約是愛德華．霍普生活60年、充滿回憶的地方，也是他「最熟悉、最喜愛的美國城市」。取自Whitney Museum of American Art網站

今年秋冬，紐約最重量級的藝術大展日前在惠特尼美術館 (Whitney Museum of American Art) 揭幕，以「愛德華．霍普的紐約 (Edward Hopper’s New York)」為主題，展出這位美國現實主義畫家超過200幅的素描、版畫、插圖、油畫作品，以及包括信件、照片、日記在內的私人物品；展覽從即日起，將展出至2023年3月5日。

霍普畫筆下的紐約，沒有摩天大樓與地標性建築，取而代之的是一般日常居住的空間。取自...
霍普畫筆下的紐約，沒有摩天大樓與地標性建築，取而代之的是一般日常居住的空間。取自Whitney Museum of American Art網站

對於愛德華．霍普而言，紐約不只是存在於地圖上的一座城市，也是存在他的內心、一座生活60年、充滿回憶的地方，他在晚年曾說，「這是我最熟悉、最喜愛的美國城市 (the American city that I know best and like most)」。

霍普將視線投向一般人居住的建築和一些僻靜的角落，捕捉了不斷變化下的城市，人與人之...
霍普將視線投向一般人居住的建築和一些僻靜的角落，捕捉了不斷變化下的城市，人與人之間疏離的一面。取自Whitney Museum of American Art網站

1882年，霍普出於於哈德遜河畔的造船小鎮奈阿克(Nyack)，父親為家計而從商，讓他度過了愜意的童年。1899年，霍普因進入紐約藝術學院開始了通勤的生活，1908年他遷居紐約，直到1967年過世為止。紐約是霍普無數作品的主題和靈感來源，透過描繪各種日常生活場景，例如公寓大樓、餐廳、商店、劇院、旅館等，記錄下他對紐約的城市印象。

霍普的創作，經常在尋常的城市空間中融入孤獨的人物，捕捉到了紐約這座城市特殊的一面...
霍普的創作，經常在尋常的城市空間中融入孤獨的人物，捕捉到了紐約這座城市特殊的一面。取自Whitney Museum of American Art網站

霍普的一生，見證了紐約市現代化發展的巨變：不斷崛起的摩天大樓、建築工地的轟鳴聲，日益擁擠多樣的人口…但他無視一切的繁華，避開城市天際線和代表性的地標，反而將視線投向一般人居住的建築和一些僻靜的角落，捕捉了不斷變化下的城市所呈現出的新舊碰撞、個人與群體之間疏離的一面。

凝視一扇扇窗戶背後的私密空間，紐約成為霍普探索他內心世界的舞臺和背景。取自Whi...
凝視一扇扇窗戶背後的私密空間，紐約成為霍普探索他內心世界的舞臺和背景。取自Whitney Museum of American Art網站

霍普晚期的創作，經常在尋常的城市空間中融入孤獨的人物或一小群人，但卻捕捉到了紐約這座城市特殊的一面——一座毗鄰公園的褐砂石建築、一座凝視另一棟建築的餐廳、一扇扇窗戶背後的私密空間。透過這些場景，紐約成為霍普探索他內心世界的舞臺和背景。

霍普透過描繪各種日常生活場景，例如公寓大樓、餐廳、商店、劇院、旅館等，記錄下他對...
霍普透過描繪各種日常生活場景，例如公寓大樓、餐廳、商店、劇院、旅館等，記錄下他對紐約的城市印象。取自Whitney Museum of American Art網站

從2013年聚焦於霍普的素描展覽後，這是近10年來惠特尼美術館再次舉辦了霍普的展覽，這對於全世界擁有最多愛德華．霍普畫作的惠特尼來說，是一段漫長的空白。「愛德華霍普的紐約」以霍普過世後捐贈給惠特尼的眾多畫作為基礎，並借展了幾件關鍵性展品，加上惠特尼最近收購檔案館的各項素材，為此次展覽提供了重要的註解。

惠特尼美術館地址99 Gansevoort St, New York, NY 10014，購票可上官網https://whitney.org

愛德華．霍普於1950年攝於工作室。取自Whitney Museum of Am...
愛德華．霍普於1950年攝於工作室。取自Whitney Museum of American Art網站

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