「愛德華．霍普的紐約」 一場不能錯過的惠特尼大展

紐約是愛德華.霍普生活60年、充滿回憶的地方,也是他「最熟悉、最喜愛的美國城市」。取自Whitney Museum of American Art網站

今年秋冬,紐約最重量級的藝術大展日前在惠特尼美術館 (Whitney Museum of American Art) 揭幕,以「愛德華.霍普的紐約 (Edward Hopper’s New York)」為主題,展出這位美國現實主義畫家超過200幅的素描、版畫、插圖、油畫作品,以及包括信件、照片、日記在內的私人物品;展覽從即日起,將展出至2023年3月5日。

霍普畫筆下的紐約,沒有摩天大樓與地標性建築,取而代之的是一般日常居住的空間。取自Whitney Museum of American Art網站

對於愛德華.霍普而言,紐約不只是存在於地圖上的一座城市,也是存在他的內心、一座生活60年、充滿回憶的地方,他在晚年曾說,「這是我最熟悉、最喜愛的美國城市 (the American city that I know best and like most)」。

霍普將視線投向一般人居住的建築和一些僻靜的角落,捕捉了不斷變化下的城市,人與人之間疏離的一面。取自Whitney Museum of American Art網站

1882年,霍普出於於哈德遜河畔的造船小鎮奈阿克(Nyack),父親為家計而從商,讓他度過了愜意的童年。1899年,霍普因進入紐約藝術學院開始了通勤的生活,1908年他遷居紐約,直到1967年過世為止。紐約是霍普無數作品的主題和靈感來源,透過描繪各種日常生活場景,例如公寓大樓、餐廳、商店、劇院、旅館 等,記錄下他對紐約的城市印象。

霍普的創作,經常在尋常的城市空間中融入孤獨的人物,捕捉到了紐約這座城市特殊的一面。取自Whitney Museum of American Art網站

霍普的一生,見證了紐約市 現代化發展的巨變:不斷崛起的摩天大樓、建築工地的轟鳴聲,日益擁擠多樣的人口…但他無視一切的繁華,避開城市天際線和代表性的地標,反而將視線投向一般人居住的建築和一些僻靜的角落,捕捉了不斷變化下的城市所呈現出的新舊碰撞、個人與群體之間疏離的一面。

凝視一扇扇窗戶背後的私密空間,紐約成為霍普探索他內心世界的舞臺和背景。取自Whitney Museum of American Art網站

霍普晚期的創作,經常在尋常的城市空間中融入孤獨的人物或一小群人,但卻捕捉到了紐約這座城市特殊的一面——一座毗鄰公園的褐砂石建築、一座凝視另一棟建築的餐廳、一扇扇窗戶背後的私密空間。透過這些場景,紐約成為霍普探索他內心世界的舞臺和背景。

霍普透過描繪各種日常生活場景,例如公寓大樓、餐廳、商店、劇院、旅館等,記錄下他對紐約的城市印象。取自Whitney Museum of American Art網站

從2013年聚焦於霍普的素描展覽後,這是近10年來惠特尼美術館再次舉辦了霍普的展覽,這對於全世界擁有最多愛德華.霍普畫作的惠特尼來說,是一段漫長的空白。「愛德華霍普的紐約」以霍普過世後捐贈給惠特尼的眾多畫作為基礎,並借展了幾件關鍵性展品,加上惠特尼最近收購檔案館的各項素材,為此次展覽提供了重要的註解。

惠特尼美術館地址99 Gansevoort St, New York, NY 10014,購票可上官網https://whitney.org。