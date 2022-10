密蘇里州6大聖誕燈展 盡享濃厚節日氣氛

密蘇里州布蘭森銀元市有全球最大聖誕樹,高85呎,相當於八層樓,每年裝飾600萬盞燈。取自silverdollarcity.com

年底一連串假期就快到了,只要外出觀賞美輪美奐的聖誕燈展,都可感染節日氣氛,中西部密蘇里州 (Missouri)的聖誕燈展令人嘆為觀止,其中六個最具代表性。

1. An Old Time Christmas ─ 布蘭森

布蘭森(Branson)的銀元市(Silver Dollar City)有全球最大聖誕樹,高85呎,相當於八層樓,每年裝飾600萬盞燈;觀賞聖誕樹之餘,可探索公園聖誕燈飾、還有一系列全家活動。

2. Promised Land Zoo ─ 布蘭森

布蘭森的動物園 Promised Land Zoo每年都會裝點長條聖誕燈光大道「Let There Be Lights Drive Thru Light Display」,人們通常搭上舒適溫暖的旅遊巴士,進行野生動物園之旅,途中可餵食動物。

3. Tilles Park ─ 聖路易斯市

聖路易斯市(St. Louis)的蒂勒斯公園(Tilles Park)有數千盞閃爍燈光,可開車穿越公園,也可搭馬車欣賞燈飾。

4. The Magic Tree ─ 哥倫比亞

這是位於密蘇里第五大城哥倫比亞(Columbia)的神奇聖誕樹,裝點五顏六色聖誕燈,自 1995 年以來,從感恩節一直到隔年一月每晚亮燈,已成節日傳統。

5. Plaza Lights – 堪薩斯市

堪薩斯市(Kansas City)的廣場燈展每年感恩節登場,開燈當日有音樂會、點燈儀式並且放煙火,直到 1 月中旬熄燈。

6. Enchanted Village of Lights – 勞理

11月起到隔年1月1日,勞理市(Laurie)佔地 27 英畝的燈光魔法村(Enchanted Village of Lights)大放光明,可免費開車通過、入場,已成密蘇里州可愛的聖誕小鎮。