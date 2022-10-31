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密蘇里州6大聖誕燈展 盡享濃厚節日氣氛

編譯周芳苑／即時報導
密蘇里州布蘭森銀元市有全球最大聖誕樹，高85呎，相當於八層樓，每年裝飾600萬盞燈。取自silverdollarcity.com
密蘇里州布蘭森銀元市有全球最大聖誕樹，高85呎，相當於八層樓，每年裝飾600萬盞燈。取自silverdollarcity.com

年底一連串假期就快到了，只要外出觀賞美輪美奐的聖誕燈展，都可感染節日氣氛，中西部密蘇里州(Missouri)的聖誕燈展令人嘆為觀止，其中六個最具代表性。

1. An Old Time Christmas ─ 布蘭森

布蘭森(Branson)的銀元市(Silver Dollar City)有全球最大聖誕樹，高85呎，相當於八層樓，每年裝飾600萬盞燈；觀賞聖誕樹之餘，可探索公園聖誕燈飾、還有一系列全家活動。

2. Promised Land Zoo ─ 布蘭森

布蘭森的動物園 Promised Land Zoo每年都會裝點長條聖誕燈光大道「Let There Be Lights Drive Thru Light Display」，人們通常搭上舒適溫暖的旅遊巴士，進行野生動物園之旅，途中可餵食動物。

3. Tilles Park ─ 聖路易斯市

聖路易斯市(St. Louis)的蒂勒斯公園(Tilles Park)有數千盞閃爍燈光，可開車穿越公園，也可搭馬車欣賞燈飾。

4. The Magic Tree ─ 哥倫比亞

這是位於密蘇里第五大城哥倫比亞(Columbia)的神奇聖誕樹，裝點五顏六色聖誕燈，自 1995 年以來，從感恩節一直到隔年一月每晚亮燈，已成節日傳統。

5. Plaza Lights – 堪薩斯市

堪薩斯市(Kansas City)的廣場燈展每年感恩節登場，開燈當日有音樂會、點燈儀式並且放煙火，直到 1 月中旬熄燈。

6. Enchanted Village of Lights – 勞理

11月起到隔年1月1日，勞理市(Laurie)佔地 27 英畝的燈光魔法村(Enchanted Village of Lights)大放光明，可免費開車通過、入場，已成密蘇里州可愛的聖誕小鎮。

布蘭森 密蘇里州 動物園

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