紐約最大冬日市集 布萊恩公園28日起歡樂登場

布萊恩公園假日市集 (Bryant Park Holiday Market) 10月28日起推出。Getty Images

時序尚未入冬，但略涼的天氣與接踵而來的萬聖節、感恩節與耶誕節 假期，讓紐約充滿濃濃的過節氣氛，各地的假日市集也陸續登場。布萊恩公園假日市集 (Bryant Park Holiday Market) 今天（10月28日）起推出，這是紐約最受歡迎的假日市集，活動內容豐富，好逛好吃又好玩。

今年假日商店已經有89家參與，比起前兩年只有50多家，將近多了一倍，從各式珠寶、手工藝品到玩具、禮品，琳瑯滿目，可以慢慢逛上一兩個小時。今年的美食 攤位內容更多元，有中式刈包、法式蛋餅、芝士、松露等。其中車輪芝士(Baked Cheese Haus) 首次現身冬日市集，是不能錯過的「罪惡」美食；另外來自皇后區 的松露品牌The Truffleist，提供各種手工製作的松露產品，從松露油到松露蜂蜜應有盡有。

布萊恩公園的冰場是紐約唯一免費的公共冰場，面積有1.6萬平方英尺，另有教學、滑冰鞋和頭盔出租等付費服務。冰場一旁的透明泡泡屋是去年新設的項目，民眾可以在一個個隔開的透明泡泡屋裡與家人朋友享受美食，欣賞周圍環繞的曼哈頓摩天大樓天際線。

帶小朋友去的父母可以一起去體驗復古風味的旋轉木馬(Le Carrousel)，為孩子留下歡樂回憶。另外每天不定期推出的各種免費活動：象棋、乒乓球、瑜伽課、故事會等，讓整個冬天都不會無聊。

布萊恩公園假日市集時間：10月28日至2023年1月3日，冰場開放時間：10月28日至2023年3月5日。