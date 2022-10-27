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施工期不到兩周 3D列印住宅也可以美成這樣

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
3D列印技術的日趨成熟，世界各地都出現了不少3D列印的建築。圖擷自YouTube@ICON
3D列印技術的日趨成熟，世界各地都出現了不少3D列印的建築。圖擷自[email protected]

隨著3D列印技術的日趨成熟，世界各地都出現了不少3D列印的建築，打破了過往人們認為3D列印住宅簡單、粗糙的刻板印象。在美國年輕人最喜愛的城市德州奧斯丁，日前便出現一座讓人眼睛一亮的3D列印建築House Zero，負責興建的建築公司ICON以創新前衛的結構，利用水泥與木材在質感與紋理上的反差，創造出一座兼具節能與美學的住宅。

施工過程中，只見巨大的機械手臂不斷擠出水泥材料，一層層地向上堆疊。圖擷自YouT...
施工過程中，只見巨大的機械手臂不斷擠出水泥材料，一層層地向上堆疊。圖擷自[email protected]

由ICON攜手擅長永續設計的Lake Flato共同打造的House Zero，面積約2000平方英尺，共花費10天完成牆體的列印工作，再由4名工作人員花費1小時完成現場組裝。ICON共同創辦人兼CEO傑森．巴拉德 ( Jason Ballard) 表示，這樣的記錄只能以3D列印才能實現，這也是3D列印能對世界帶來貢獻的新標竿。

面積約2000平方英尺的建築，花費10天完成牆體的列印工作。圖擷自YouTube...
面積約2000平方英尺的建築，花費10天完成牆體的列印工作。圖擷自[email protected]

ICON以簡便建造系統取代了繁瑣的傳統建築流程，有效控制施工誤差、大大提升了興建效率，節省了大量人力、物力成本。House Zero透過ICON專業的建築列印系統，以水泥材料Lavacrete快速建造出成型實體。Lavacrete可以減緩熱的傳遞，提供更佳的保暖功效；密實的牆面也讓能源的使用更有效率，延長住宅本身的生命週期。

House Zero打破了過往人們認為3D列印住宅簡單、粗糙的刻板印象。圖擷自Y...
House Zero打破了過往人們認為3D列印住宅簡單、粗糙的刻板印象。圖擷自[email protected]

在建立好地基結構後，便在基地現場進行澆築。施工過程中，只見巨大的機械手臂不斷擠出水泥材料，一層層地向上堆疊，接下來可移動的3D列印裝置通過重達9500磅的起重機在現場進行移動定位。住宅的牆壁內部由鋼材加固，提高曲面牆的結構功能，圓角的設計則有助於屋內動線的流暢。

3D列印住宅House Zero呈現出一種獨特的質樸美感。圖擷自YouTube@...
3D列印住宅House Zero呈現出一種獨特的質樸美感。圖擷自[email protected]

在住宅基本結構列印完成後，便進行加裝屋頂和窗框，以及其他室內裝潢的部分。完成後的3D列印住宅House Zero呈現出一種獨特的質樸美感，相信會讓不少人怦然心動，也希望能擁有這樣一個家。

3D列印 德州 奧斯丁

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