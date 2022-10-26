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路易威登200周年巡迴展 最終站紐約登場

編譯徐薏茹／即時報導
路易威登「200個旅行箱，200位夢想家」巡迴藝術展最終站在紐約登場。取自louisvuitton.com
路易威登「200個旅行箱，200位夢想家」巡迴藝術展最終站在紐約登場。取自louisvuitton.com

路易威登(Louis Vuitton，簡稱LV)的全球巡迴藝術展「200個旅行箱，200位夢想家」(200 Trunks, 200 Visionaries: The Exhibition)最終站已在紐約正式開幕，於前百年精品百貨Barneys麥迪遜大道旗艦店(Madison Avenue)展出，展覽將在紐約停留到12月31日。

「200個旅行箱，200位夢想家」展覽先前在巴黎、新加坡洛杉磯等地巡迴展出，向品牌創辦人路易威登16歲開始製作的經典行李箱致敬，同時慶祝路易威登200歲生日。

巡迴展向品牌創辦人16歲開始製作的經典行李箱致敬，同時慶祝路易威登200歲生日。...
巡迴展向品牌創辦人16歲開始製作的經典行李箱致敬，同時慶祝路易威登200歲生日。取自louisvuitton.com

主辦方為展覽規畫各種裝置與互動式體驗，邀觀眾一同深入解析路易威登的品牌歷史；展覽共展出200個由知名人物特別打造的個人化行李箱，包括路易威登合作品牌Marc Jacobs、Supreme，以及女權運動家格洛麗亞·斯泰納(Gloria Steinem)、知名氣球藝術工作室Brooklyn Balloon等其他夢想家。

DJ Benji B的創作也在其中展示，他將行李箱改造成隔音的音樂工作室，中間裝上復古的自動點唱機，展覽觀眾可以點選收聽精選的200首歌。

知名建築師彼得·馬里諾(Peter Marino)則選擇向路易威登對史上最會逃脫的魔術師胡迪尼(Harry Houdini)下戰帖的故事致敬；官方聲明稱：「創造一個連胡迪尼都無法逃脫的行李箱。」

展覽共展出200個由知名人物特別打造的個人化行李箱。取自louisvuitton...
展覽共展出200個由知名人物特別打造的個人化行李箱。取自louisvuitton.com

展覽結束後，展覽品將交由蘇富比(Sotheby's)拍賣，拍賣所得將全數捐贈給慈善組織。

除了四層樓的文化與時尚展覽空間，觀眾還能到限時餐廳Freds x Louis滿足味蕾；三年前Barneys百貨關閉以前，Fred's是百貨內最受歡迎的人氣餐廳。

展覽地點為麥迪遜大道61街660號，每日開放時間為上午10時到晚上8時，參觀完全免費。

展覽結束後，展覽品將交由蘇富比(Sotheby's)拍賣，拍賣所得將全數捐贈給慈...
展覽結束後，展覽品將交由蘇富比(Sotheby's)拍賣，拍賣所得將全數捐贈給慈善組織。取自louisvuitton.com

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