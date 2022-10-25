俄勒岡州這小鎮 萬聖節「搞鬼」一整個月

聖海倫斯鎮的萬聖節慶典活動名稱為「萬聖節小鎮精神」。取自臉書@Spirit of Hallowweentown

萬聖節 即將到來，熱愛萬聖節的民眾常常在節日隔天迎來巨大的空虛感，總希望熱鬧好玩的氣氛能延續久一點，幸虧還有俄勒岡州 的聖海倫斯鎮(St. Helens)！每年10月，當地都會舉辦長達一整個月的萬聖節慶典活動，整個小鎮化為陰森詭異、充滿幽靈氣氛的萬聖節村莊，活動名稱為「萬聖節小鎮精神」(The Spirit of Halloweentown)，是熱愛恐怖、追求刺激的冒險家必訪之處。

「萬聖節小鎮精神」靈感來自1998年迪士尼頻道電視電影「女巫一族」(Halloweentown)，聖海倫斯鎮在當時被選為劇中的情節背景。

俄勒岡州的聖海倫斯鎮每年10月都會舉辦長達一整個月的萬聖節慶典活動。取自臉書@Spirit of Hallowweentown

從此之後，聖海倫斯鎮年年都為了萬聖節拚盡全力，讓小鎮上的河濱區搖身一變成為鬼怪村莊，是俄勒岡州、甚至可能是全國最棒的萬聖節小鎮！

整整一個月，聖海倫斯可看到各式遊行 、街頭表演、變裝比賽、鬼屋等主題活動，沉浸在幽靈般的氛圍中，地方商家也共襄盛舉，參與這場大型的幽靈盛會。

如同奧林匹克聖火，位於聖海倫斯市政廳前的萬聖節巨型南瓜於10月1日當天點亮，一直到月底都會持續亮著燈。

整個小鎮化為陰森詭異、充滿幽靈氣氛的萬聖節村莊。取自臉書@Spirit of Hallowweentown

「萬聖節小鎮精神」慶典全天候開放，活動多到數不清，花上一整周都玩不完，萬聖節迷可以盡情待在鎮上享受整個月的慶典。以下是兩個鎮上的熱門活動：

「孩子們的神秘莊園鬼屋」(The Mystery Manor Kids Haunted House)：平日開放時間為12:00 p.m.~ 6 p.m.，周末開放時間為10:00 a.m. ~ 6:00 p.m.。小鎮上另外有專屬於成人的鬼屋。

「通往冥界」(The Walk to the Underworld)遊行：沿著河岸，參與人將跟著指引通過巨石拱門。

民眾可免費進入萬聖節小鎮，但某些特別活動可能需要收取費用，欲知詳情可上官方網站查詢。

地址：Spirit Of Halloweentown, 275 Strand St, St Helens, OR 97051