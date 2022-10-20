紐約時裝區「鈕扣與針線雕像」整修 12月重新亮相

紐約曼哈頓的「時裝區」知名地標「鈕扣與針線雕像」正進行整修，預計12月重新亮相。Garment District Alliance提供

紐約曼哈頓 的「時裝區」(Garment District)知名地標「鈕扣與針線雕像」(button and needle sculpture)正進行整修，預計12月重新亮相，新的針線地標鈕扣直徑15呎、針長32呎、總高度28呎。

Time Out雜誌報導，現有的針線地標於1993年落成，設置目的是為了吸引旅客注意到針線地標下面於1970年代建造的一個電話亭式產業諮詢中心，由當時隸屬於「Pentagram Architects」建築師事務所的知名建築師拜柏(James Biber)設計。

現在的拜柏已離開Pentagram Architects，自立門戶開設了「拜柏建築師事務所」(Biber Architects)；他說：「在1996年時，我從未想過設計來吸引大家注意到下面諮詢中心的鈕扣與針線，會成為紐約的知名地標之一，很榮幸我的設計如今已成為紐約市 的一部份，而整修過後的雕像將繼續承繼此一願景。」

新的雕像將由針線的「線」支撐，且由於諮詢中心將會拆掉，行人可以直接在鈕扣下方行走，預計可以增加行人行走的空間；設計師說：「新的設計將為行人創造動態體驗，並增加第七大道的人流量。」

整修針線雕像的擬議自2017年就被提出，廣泛諮詢了時裝區聯盟(Garment District Alliance)的一般員工、董事會成員、附近居民、城市官員等，最後得出結論認為由於現代社會「人手一機」，可以透過網路獲取所有與時裝區有關的資訊，因此不再需要實體的諮詢中心，決議拆除；然而，鈕扣與針線地標已成為深受社區喜愛的地標，因此決議保留，時裝區聯盟也將與市府交通局合作，確保新設計能夠改善廣場的流動性。

時裝區聯盟主席芭芭拉．布萊爾(Barbara A. Blair)說：「鈕扣與針線地標幾十年來一直是本區的地標，代表著紐約的時尚 產業，同時也是我們這個擁有豐富歷史的社區的象徵；隨著我們的不斷發展，我們很高興推出一個重新設計的針線雕像，向原始針線雕像致敬，同時展望未來。」