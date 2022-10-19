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設計精美又超值的「倒數日曆」 這15款值得擁有

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
Bonne Maman倒數日曆。取自亞馬遜網站
Bonne Maman倒數日曆。取自亞馬遜網站

每年下半年進入聖誕節倒數時，各大品牌便紛紛推出「倒數日曆」(Advent calendars)，精美的禮物盒設計讓人忍不住怦然心動。集結了果醬、糖果、巧克力、膠囊咖啡、美妝、香氛、保養品等，藏在一格一格的小抽屜裡，就像打開禮物一樣，每天都帶給你不同的驚喜。以下是CNN商業網站選出的15款超值、可愛的2023年「倒數日曆」：

1. Bonne Maman Advent Calendar  (亞馬遜網站售價$39.99)

這款Bonne Maman的倒數日曆，可以讓12月的每一天早餐都有一罐迷你的經典果醬和蜂蜜可以享用。今年倒數日曆裡還藏有不少新口味，例如板栗橘子肉桂、黃香李、草莓八角，以及新的香草茶飲。

Williams Sonoma 24 Days of Baking Cookie...
Williams Sonoma 24 Days of Baking Cookies。取自Williams Sonoma網站

2. Williams Sonoma 24 Days of Baking Cookies  (Williams Sonoma網站售價$69.95)

這款倒數日曆由來自加州的食品雜貨商Williams Sonoma所設計，邀請大廚調配食譜，讓你可以連續24天、每天都犒賞自己一塊喜愛的餅乾或糖果。

McCrea’s Caramels倒數日曆。取自亞馬遜網站
McCrea’s Caramels倒數日曆。取自亞馬遜網站

3. McCrea’s Caramels Advent Calendar  (亞馬遜網站售價$50)

每年贏得糖果鑑賞專家最愛的McCrea 倒數日曆，今年採用了新英格蘭藝術家Cindy Hendrick的作品，給你24種不同驚喜的焦糖口味糖果，例如鱈魚角海鹽、肉桂丁香或茴香酒，並且確定不含7種常見的過敏原。

Godiva Luxury倒數日曆。取自Godiva網站
Godiva Luxury倒數日曆。取自Godiva網站

4. Godiva Luxury Advent Calendar  (Godiva網站售價$40)

世界頂級巧克力Godiva設計的這款倒數日曆，其中的口味包含覆盆莓八角、奶油巧克力醬、薄荷巧克力等，光這幾個就足以讓人垂涎了。

Chalet Lit倒數日曆。取自Olive and Cocoa網站
Chalet Lit倒數日曆。取自Olive and Cocoa網站

5. Chalet Lit Advent Calendar  (Olive and Cocoa網站售價$144)

這款木製、大型(15平方英寸) 懷舊的倒數日曆，流露出濃濃的聖誕氣息。24個小盒子裝入個人客製的小「驚喜」，裝上電池還可以點亮小燈，很適合當作禮物送人。

Hansel Village倒數日曆。取自Anthropologie網站
Hansel Village倒數日曆。取自Anthropologie網站

6. Hansel Village Advent Calendar  (Anthropologie網站售價$78)

足以當作傳家寶收藏的這款木製倒數日曆，有24個迷你但無可挑剔的抽屜，可以裝進任何讓人驚喜的物品，很適合放在壁爐上方或是當作餐檯擺飾。

Enfusia 25 Days of Fizzy Bath Treats。取自亞...
Enfusia 25 Days of Fizzy Bath Treats。取自亞馬遜網站

7. Enfusia 25 Days of Fizzy Bath Treats  (亞馬遜網站售價$38.99)

來自德州的沐浴用品Enfusia所設計的倒數日曆，裝滿各式足以讓人紓壓的香皂，全部採用自然原料、精油，以手工精製，各種意想不到的香味，例如薑汁麵包、乳香和沒藥，甚至包括「天然排毒」，讓人忘記日常煩憂。

Sephora Collection Wishing You倒數日曆。取自Sep...
Sephora Collection Wishing You倒數日曆。取自Sephora網站

8. Sephora Collection Wishing You Advent Calendar  (Sephora網站售價$45)

這款時尚流行的倒數日曆，同樣裝有24件禮物，包括了Sephora Collection's美妝品中最受好評的護膚、護髮產品，更讓人驚豔的是，其中有10件是原尺寸大小。如果想要找更便宜的倒數日曆，迷你版的12件組，售價僅$25。

Benefit Sincerely Yours, Beauty倒數日曆。取自Se...
Benefit Sincerely Yours, Beauty倒數日曆。取自Sephora網站

9. Benefit Sincerely Yours, Beauty Advent Calendar  (Sephora網站售價$65)

有著完美妝容的Benefit粉絲們，這款倒數日曆讓她們期待已久了。12格抽屜裡包含了所有需要的時尚美妝品，有4款實品大小的Gimme Brow+、24-HR Brow Setter、POREfessional Primer、Roller Lash beauties，以及8項迷你的「小驚喜」。

Olive & June The 25 Days of Mani Magic。取...
Olive & June The 25 Days of Mani Magic。取自Olive & June網站

10. Olive & June The 25 Days of Mani Magic  (Olive & June網站售價$65)

從經典紅到閃亮銀，這款Olive & June指甲油設計的倒數日曆，可以讓雙手亮麗裝扮一整季。除了指甲油，還附有金色貼紙、壓片、護甲油、迷你小工具。

The White Company Beauty倒數日曆。取自The White...
The White Company Beauty倒數日曆。取自The White Company網站

11. The White Company Beauty Advent Calendar  (The White Company網站售價$249)

想在冬季好好呵護自己嗎？這款設計高雅時尚的倒數日曆，從爐邊香薰油、冷杉蠟燭，到晚香玉、羊絨護手霜，這些足以讓冬日裡的居家SPA充滿愉悅感。

Florence by Mills Peace, Love, Florence倒...
Florence by Mills Peace, Love, Florence倒數日曆。取自Florence by Mills網站

12. Florence by Mills Peace, Love, Florence Advent Calendar  (Florence by Mills網站售價$129)

Florence by Mills 這款布滿花朵的可愛倒數日曆，12件商品全是實際產品大小，強調植物、零殘忍的美妝產品，每一件的設計都讓人感受到奇想與創意，護唇膏像是Jell-O軟糖，眼部凝膠的軟墊的外型也很俏皮，像一隻鯨魚。

L’Occitane Premium倒數日曆。取自L’Occitane網站
L’Occitane Premium倒數日曆。取自L’Occitane網站

13. L’Occitane Premium Advent Calendar  (L'Occitane網站售價$140)

歐舒丹的倒數日曆每年都十分搶手，內容幾乎囊括了所有暢銷商品，像是杏仁沐浴油、蠟菊極致修護霜和過夜組，都是聖誕節最驚喜的禮物。

Cades and Birch Coffee倒數日曆。取自Esty網站
Cades and Birch Coffee倒數日曆。取自Esty網站

14. Cades and Birch Coffee Advent Calendar  (Etsy網站售價$54.99)

Cades and Birch咖啡的這款倒數日曆，附有一株木製聖誕樹，可以讓廚房生色不少，客製化的口味，更讓每棵咖啡樹都與眾不同。

Vahdam Tea倒數日曆。取自亞馬遜網站
Vahdam Tea倒數日曆。取自亞馬遜網站

15. Vahdam Tea Advent Calendar  (亞馬遜網站售價$59.99)

Vahdam茶葉所設計的這款倒數日曆，封面繪圖洋溢冬日歡樂時光；內容有從Earl Grey Citrus到Turmeric Spiced風味的印度茶，每一盒都有5個茶包，可以在冷天的午後來一杯溫暖的下午茶。

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