全國設計周 紐約客可免費參觀Cooper Hewitt博物館

紐約上東城的Cooper Hewitt史密森尼設計博物館是一座以設計為主題的博物館。取自cooperhewitt.org

位於紐約上東城的Cooper Hewitt史密森尼設計博物館 是一座以設計為主題的博物館，擁有超過21萬件收藏品。博物館前方是座大花園The Arthur Ross Terrace and Garden，這座花園於2015年翻修後，增設了許多新穎的設計作品。對紐約客來說最好的消息是，可以在10月17日至23日全國設計周(National Design Week)期間免費入館參觀，千萬不要錯過這個難得的機會。

創立於1897年Cooper Hewitt Museum是紐約最具設計創意的互動博物館，鄰近中央公園 ，位於第五大道與E 91st街交叉口，古根漢博物館僅距離兩個路口之外。博物館在1896年由工業家Peter Cooper的三位孫女所創辦，主要展覽包含早期服裝織品、家具工藝、數位藝術等，目前由史密森尼學會 (Smithsonian Institution)負責運營。

有趣的是，每位參觀者在購票後都會拿到一支數位導覽筆，看到有興趣的作品就可以將筆的按鈕對準說明牌的十字按壓儲存，之後可以根據門票上的號碼，上網查詢儲存的藝術作品，進一步深入了解並儲存回憶。

想參觀博物館的民眾，可以從91街的入口直接到博物館的購票處。如果只想要參觀花園，入口在E 90街，園內設有一座咖啡 館，可以坐在戶外欣賞草地上的藝術作品與自然美景。

Cooper Hewitt史密森尼設計博物館地址為2 E 91st St, New York, NY 10128，參觀前先上網登記門票，網址為