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紐約10月起4場燈會璀璨登場 濃濃中華文化風

編譯周芳苑／即時報導
紐約州冬季燈會今年秋冬將重新登場。Winter Lantern Festival提供
紐約州冬季燈會今年秋冬將重新登場。Winter Lantern Festival提供

隨著新冠疫情紓緩，紐約州冬季燈會今年秋冬將重新登場，從10 月份起，史泰登島、皇后區、長島等地將舉辦四場燈會活動，精心裝點巨大燈籠，散發濃厚的中華文化風情。

這些為了讓遊客體驗傳統中國元宵節文化和工藝的活動已舉辦多年，總是廣受好評，1萬多個燈籠由100多位藝術家手工製作，由細金屬絲、色彩鮮豔的絲綢或紗布製成，最後裝上高亮度LED燈。這些燈籠爭奇鬥艷，展示面積廣及 60 英畝。

10 月份起，史泰登島、皇后區、長島等地將舉辦四場燈會活動。Winter Lan...
10 月份起，史泰登島、皇后區、長島等地將舉辦四場燈會活動。Winter Lantern Festival提供

史泰登島SIUH 社區公園(SIUH Community Park)的燈節活動 10 月 21 日揭開序幕，透過「東方之旅」(Journey to the East)觀看一千多盞手工燈籠和數千盞燈，這些燈飾作品被雕刻成宏偉人物，包括中國傳統神話裡栩栩如生的孫悟空，33 呎手工燈籠周圍有鞦韆、食品攤販和精彩的拍照活動。

其次，11月3日起，長島納蘇郡藝術博物館(Nassau County Museum of Art)提供「納蘇郡得來速冒險」(Nassau Drive-Thru Adventure)體驗，20多英畝空間裡佈滿外太空生動燈籠，讓人穿越行星、火箭、太空人等各式造型燈籠。

1萬多個燈籠由100多位藝術家手工製作，由細金屬絲、色彩鮮豔的絲綢或紗布製成，最...
1萬多個燈籠由100多位藝術家手工製作，由細金屬絲、色彩鮮豔的絲綢或紗布製成，最後裝上高亮度LED燈。Winter Lantern Festival提供

第三場燈會是全新項目，由史密斯鎮歷史協會(Smithtown Historical Society)在長島舉辦「蘇福克冬季燈會」 (Suffolk Winter Lantern Festival)活動， 11 月 4 日開幕；這是紐約市冬季燈會(NYC Winter Lantern Festival)首度在薩福克群舉辦燈會，史密斯鎮(Smithtown)搖身一變成為燈光展示空間。

最後壓軸燈會將於11月11日登場，這是紐約市冬季燈會二度點亮皇后郡農場(Queens County Farm)、燈飾造型有受中國神話傳說和主題公園啟發的精美手工作品、燈光隧道、乃至於鞦韆等，應有盡有。

活動將持續到 2023 年 1 月 8 日，「納蘇郡得來速冒險」更將持續到1月 15 日。

冬季燈會活動將持續至2023 年 1 月 8 日，「納蘇郡得來速冒險」更將持續到...
冬季燈會活動將持續至2023 年 1 月 8 日，「納蘇郡得來速冒險」更將持續到1月 15 日。Winter Lantern Festival提供

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