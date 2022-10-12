紐約上西城這家餐廳 專為好命狗服務

紐約的狗兒們有了自己的專屬餐廳。取自Shutterstock

對廣大的狗兒們來說，能在紐約上西城、專門為牠們服務的「米其林」星級餐廳用餐，應該是畢生最大的願望。Just Food For Dogs是一家結合寵物商店與餐廳的複合式賣場，專為狗狗們用餐服務，並強調食材100%獲得美國農業部 (USDA) 認證。

這家寵物店在今年6月便已開幕，但餐廳則是在10月初才歡迎毛小孩上門，由專業的廚師提供牠們「人類品質(human quality)」的食物。根據Patch網站報導，這個空間原來是一家雜貨店式的熟食店，目前提供兩種菜單，包括豆腐和藜麥套餐，搭配地瓜、甘藍、蘑菇和藍莓；或是牛肉和馬鈴薯，搭配紅蘿蔔、綠碗豆、蘋果 和其他，儼然是狗兒們的米其林星級餐廳。

Just Food For Dogs表示，他們是唯一一家只賣健康狗食的公司，還有各種專為狗兒製作的每日食譜 。該公司在全美共有40家分店，紐約上西城這家是第一個專為狗兒提供餐食的分店。

紐約家有養狗的民眾可能知道另一家允許狗兒進入的餐廳Black Lab Cafe，也在今年6月重新開張，地址位於420 Amsterdam Avenue (近West 80th Street)。Black Lab Cafe和Just Food For Dogs的經營者都是同一人，紐約愛狗人士相信都會將這兩家餐廳列入口袋名單。