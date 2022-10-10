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斥資5.5億 林肯中心大衛格芬音樂廳重新整容

編譯洪毅／即時報導
林肯中心的大衛格芬音樂廳是世界級的紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)駐地，圖為2021年樂團在戶外演奏，慶祝一座高10英尺、重500磅的銅像落成。Getty Images
林肯中心的大衛格芬音樂廳是世界級的紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)駐地，圖為2021年樂團在戶外演奏，慶祝一座高10英尺、重500磅的銅像落成。Getty Images

紐約的林肯中心(Lincoln Center)坐擁三座音樂廳及劇場，其中的大衛格芬音樂廳(David Geffen Hall)是世界級的紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)駐地；現在，耗資5億5000萬元的整修已經提前兩年完工，於8日對外開放；英國雜誌「Time Out」網站就在報導中介紹面貌一新的大衛格芬音樂廳有何特色。

大衛格芬音樂廳整修後最大的改變，就是音樂廳內原本可容納2700多人的主演奏廳「吳蔡劇場」(Wu Tsai Theater)縮減為2200個座位；減少500多個座位，目的是要擴大舞台面積，增加舞台兩側及後方的座位，而且相較於原先的座位設計，如今所有的座位都更靠近舞台30%，讓聽眾能夠與演奏者更為貼近。

此外，減少座位也提高整個演奏廳的音響效果，在聲學與美感的結合下，新裝潢的音樂廳敷上水波紋狀的木板，輔以令人放鬆舒暢的色調，不論是演奏從古典到流行的音樂，還是戲劇舞蹈表演，乃至電影放映等各類活動，都能達到音調和諧的境界。

除了符合聲學的裝潢外，演奏廳的座位以花瓣的形象示人，也就是色塊斑斕紛雜，包括粉紅，以及紅、藍玫瑰等幾種色調交織，以喚起觀者的愉悅感；燈光則以螢火蟲的形象示人，一顆一顆的光點宛若躍動的音符，再加上木質及黃銅色的外觀設計，帶給觀者暖心的感覺，

大衛格芬音樂廳也大幅擴充供一般民眾使用的空間，例如原先的大廳擴大一倍，特意安裝了50呎的轉播牆，實時轉播各演奏廳的表演，而且免費開放所有民眾到此坐下欣賞；而相鄰百老匯(Broadway)，原先用於辦公及儲藏室的空間，也整建成新的綜合空間，可容納110人，除作為小演奏廳使用外，也很適合舉辦兒童活動。

其他擴增的空間，還有新開幕、提供包括加勒比海風味菜餚在內的特色餐廳；還有空間擴大一倍的廁所，減少愛樂者苦於散場後的排隊的時間。

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