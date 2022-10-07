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賓州樂高嘉年華又來了 老的小的都開心

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
所有樂高迷都為之瘋狂的Philly Brick Fest將在10月15、16日兩天舉辦。擷自Philly Brick Fest活動網頁
所有樂高迷都為之瘋狂的Philly Brick Fest將在10月15、16日兩天舉辦。擷自Philly Brick Fest活動網頁

不論年齡大小，所有樂高迷都為之瘋狂的Philly Brick Fest，10月將在賓州舉辦，這場樂高嘉年華今年將有適合各個年齡樂高迷的互動體驗，由於活動時間僅有一個周末，要把握難得機會。

Philly Brick Fest創始時於10年前，一位賓州居民Chad Collins和他的女兒Jordyn在YouTube發表了他們第一支影片，敘述他們對樂高這項永遠不退流行的玩具的熱愛。

在影片得到1千1百萬的瀏覽人次後，父女倆決定創立Philly Brick Fest，來聚集所有樂高的愛好者；首次舉辦就吸引超過2萬4千人參加。今年這項適合全家大小的活動，將在10月15、16日兩天舉辦。

活動宗旨強調「啟發」、「教育」和「娛樂」，內容頗能吸引民眾，有手作體驗加購物，是各地樂高迷大匯集的好機會。活動現場還可以欣賞到不少「大師級」的作品，讓人為他們的設計巧思讚嘆不已。

可以當場組裝樂高，固然是讓小孩甚至大人最期待的活動之一，但是可以購買到罕見、客製以及經典的商品，也是吸引樂高迷前往參加的主要原因，最好有荷包恐怕會大失血的心理準備。

Philly Brick Fest的票價依時段從$19.99、$24.99到VIP的$39.99，早鳥票可享8折優惠。地址為100 Station Ave, Phoenixville, PA 19460，活動網址https://www.brickfestlive.com

Philly Brick Fest樂高嘉年華有適合各個年齡樂高迷的互動體驗。取自...
Philly Brick Fest樂高嘉年華有適合各個年齡樂高迷的互動體驗。取自[email protected]#brickfestlive

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