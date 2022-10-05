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她的奇想讓不起眼的沙丁魚罐頭 變身時尚產品

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
傳統魚罐頭，也可以變身為時尚潮品。取自IG@bbmillstein
傳統魚罐頭，也可以變身為時尚潮品。取自[email protected]

超市貨架上再平凡不過的各類魚罐頭，可能沒有人想到有一天也可以變身為時尚潮品；而貝卡．蜜爾絲坦 (Becca Millstein) 做到了，並且為自己開創了新的事業。魚類罐頭是美國、葡萄牙、西班牙等地的消費者、餐廳都經常採買的商品，多年來都長一個模樣，當蜜爾絲坦仔細觀察了貨架上的這些商品，發現竟然沒有一個高品質的罐裝海鮮品牌，能贏得美國消費者的青睞，她從其中看到了商機，決定做一番改變。  

蜜爾絲坦當時正在音樂圈工作，她和在電視台撰寫文案的朋友卡洛琳．高德法布 (Caroline Goldfarb) 在疫情最嚴峻時，於洛杉磯創立了Fishwife，公司名字的靈感來自16世紀時漁夫們的妻子、女兒常被汙名化為魯莽無禮的女人。Fishwife強調永續和道德採購 (ethically sourced) ，堅持環保海鮮(sustainable seafood) 的理念，確保無論是捕撈或養殖而得來的海鮮，產量都可以維持而不會影響產地的生態系統，例如大西洋鮭魚、野生沙丁魚。Fishwife成立兩年後，高德法布回歸早先從事的娛樂事業，由蜜爾絲坦擔任CEO和少數全職員工之一。 

如今Fishwife已獲得特定社群、企業夥伴的認同，例如生產橄欖油的Brightland、線上超市Imperfect Foods以及好萊塢巨星雪歌妮薇佛 (Susan Alexandra)。隨著新產品陸續開發，蜜爾絲坦將更多心力投注在尋求合作夥伴和公司未來發展。以下是Eater網站對蜜爾絲坦所做的專訪摘要。 

貝卡．蜜爾絲坦從音樂圈轉行，為自己開創了全新的事業。取自IG@bbmillste...
貝卡．蜜爾絲坦從音樂圈轉行，為自己開創了全新的事業。取自[email protected]

蜜爾絲坦：我自小便熱愛表演事業和音樂工作，2016年從布朗大學畢業之後，便搬到洛杉磯，成為當地一家頗具規模的音樂經紀公司的合夥人。我喜歡具有挑戰的工作，這也是為什麼Fishwife會成為現在的樣子，一個星期建立5個夥伴關係。音樂經紀公司之後，我到一家大的唱片公司，從事品牌結盟和藝術行銷，接著又跳槽到一家倫敦來的新創音樂公司，也就在這個時候，我開始想要擁有自己的事業。  

問：是如何轉行到食品產業？ 

答：進入食品這個產業，是因為發現美國的罐裝海鮮食品有個巨大的「縫隙」，而且很想要把它填滿。在2020年與合夥人高德法布在一次健行中，突然靈光乍現，我們發現儘管無數美國消費者喜愛高品質的海鮮罐頭，但是沒有一家美國公司滿足他們的需求。有了這個初步的想法之後，接下來要做的便十分清楚了，那就是創立一家高品質和以道德採購為理念的企業，而我清楚地知道該如何實踐它。

我們在疫情正嚴重的時候創辦了Fishwife，雖然非常辛苦，但若疫情沒有發生，或許也就沒有Fishwife，因為我們沒有時間和能力來實現這個理想，並看著它成長茁壯。

問：在開始創業時，遇到最大的挑戰是甚麼？ 

答：每件事都是挑戰，但這也是最有趣的部分。每一件事 (除了市場行銷、品牌行銷和創意指導之外) 都是全新的體驗：找尋魚貨來源、建立供應鏈、尋求合作生產廠家、產品開發、募資、到組成一家公司。在所有的挑戰中，找到一家符合我們要求的生產廠家，無疑是最艱鉅的一件事。

問：有遇過甚麼樣的挫折嗎？ 

答：最大的挫折發生在2021年夏末，那時我們有了第一個合作生產的罐頭工廠，由於勞工的短缺加上夏季是銷售旺季，他們在8月時告訴我們，最快10月才能生產我們的罐頭。這簡直是天崩地裂、最恐怖的一刻，也正因為如此，我們徹底醒悟必須要有一個穩固堅實的供應鏈；這也是我們後來努力在做、而且做得很成功的事。

問：你如何為這個產業做出改變？

答：我們希望改變人們想像和食用海鮮的方式，美國海鮮的平均消費量是工業國家中最低的，這是由於兩個主要的因素：缺乏料理海鮮的知識、缺乏對海鮮品質及永續概念的認知。

我們正在處理的第一個挑戰是，向消費者灌輸相關知識；讓大家知道我們所有的產品都是打開後立即可以食用，不需要添加任何的調味料或烹煮。我們要處理的第二個挑戰是讓供應鏈完全透明化，教育我們的消費者，了解「永續海鮮」對每個人和環境的真正意義之所在。這是個非常微妙與複雜的主題，但我們希望能結觸到消費者，邀請他們來了解更多他們所吃的海鮮。

Fishwife官網的設計也符合企業的理念與形象。擷自Fishwife官網
Fishwife官網的設計也符合企業的理念與形象。擷自Fishwife官網

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