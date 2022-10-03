拉斯維加斯沉浸式展覽 帶領觀眾走進歐姬芙的視覺世界

全美各地舉行的沉浸式展覽(immersive exhibits)為經典藝術巨作注入新生命，印象派大師梵谷(Vincent van Gogh)、墨西哥 傳奇女畫家芙烈達‧卡蘿(Frida Kahlo)等大師級畫家的作品都加入展覽行列，美輪美奐的場地讓參觀民眾隨手都能拍下網美等級的照片。

1920年代美國藝術的經典代表、被喻為美國最偉大的現代藝術家之一的歐姬芙(Georgia O'Keeffe)畫作，是最新加入沉浸式展覽的作品。歐姬芙擅長主題包括花卉、動物，名稱為「歐姬芙：百花齊放」(O'KEEFFE: One Hundred Flowers)的沉浸式展覽上周於拉斯維加斯Area15娛樂中心開幕。

美國最偉大的現代藝術家之一的歐姬芙(Georgia O'Keeffe)畫作，是最新加入沉浸式展覽的作品。擷自[email protected]

歐姬芙繪畫作品帶有性暗示的說詞，來自她攝影 師丈夫施蒂格利茨(Alfred Stieglitz)的解讀，但歐姬芙對他的看法堅決否認。她說，畫筆描繪的純粹就是自然世界裡的萬事萬物。

歐姬芙如何看待自然世界，進入Area15娛樂中心參觀展覽的民眾，將有機會能夠親身體驗。現場包括多間寬闊的展覽室，以360度投射呈現歐姬芙最知名的幾幅創作。主辦單位還搭配特殊音效與聲光效果，讓參觀者能更深入走進歐姬芙的藝術天地。

歐姬芙擅長主題包括花卉、動物，展覽現場以360度投射呈現歐姬芙最知名的幾幅創作。擷自[email protected]

民眾在會場還可以購買受到歐姬芙花卉作品啟發的雞尾酒。舉例來說，取名「沙漠之花」(Desert Flower)的飲品是瑪格麗特雞尾酒(margarita)的改造版，「花落」(Flower Drop)飲品則是檸檬糖雞尾酒酒(lemon drop)的變化版。

參觀者離開會場之前，每人可領取一袋免費的花卉種子。

「歐姬芙：百花齊放」沉浸式展覽門票為每人30元，兒童、老人、內華達州 居民以及軍人均有優惠，優惠價門票為每人23元。展出時間直到2023年2月為止。

歐姬芙1887年出生於威斯康辛州。她的父母經營乳牛場，育有七名兒女。1925年，歐姬芙的「海芋」畫作以2萬5000元賣出，創下當時藝術家畫作的最高售價，從此奠定她身為1920年代美國代表畫家的地位。