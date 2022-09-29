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車迷朝聖之地 全美最經典5家骨董車博物館

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
美國骨董車俱樂部博物館(AACA)收藏了全世界最多的1948年代汽車塔克。取自AACA網站
美國骨董車俱樂部博物館(AACA)收藏了全世界最多的1948年代汽車塔克。取自AACA網站

身處「汽車王國」的美國，不論你是否是骨董車迷，或只是認為1920至1970年代生產的汽車很酷，都可以在全美的博物館內近距離體驗汽車文化的影響力與魅力。以下是美國汽車協會(AAA)挑選出最經典的5家汽車博物館，有機會可前往一睹這些曾在公路上叱吒風雲的老爺車風采。

美國骨董車俱樂部博物館

若前往賓州赫爾希參觀巧克力大廠好時(Hershey)，不妨花點時間在美國骨董車俱樂部博物館((Antique Automobile Club of America Museum, AACA)駐足片刻，這裡收藏了全世界最多的1948年代汽車塔克。在 1949年普瑞斯頓塔克(Preston Tucker)汽車廠關閉之前，這款經典汽車只有46種型號，而在AACA就可以看到3種。參觀者可體驗坐在塔克駕駛座上的滋味，並一睹從1896年到2000年生產的150款汽車。

地址：161 Museum Dr, Hershey, PA 17033

網址：www.aacamuseum.org

拉梅-美國汽車博物館由鋁製棚架搭起一個像洞穴般的巨大建築物。取自LeMAY Am...
拉梅-美國汽車博物館由鋁製棚架搭起一個像洞穴般的巨大建築物。取自LeMAY America's Car Museum網站

拉梅-美國汽車博物館

在距離西雅圖30英里的拉梅-美國汽車博物館(LeMay—America's Car Museum)，收藏的汽車多達350輛，整座博物館由鋁製棚架搭起一個像洞穴般的巨大建築物，內部規劃了不同的展示空間。納斯卡(NASCAR)賽車迷會驚喜地發現這裡有許多與賽事相關的收藏品。喜愛英國車的人來到這裡也會為之瘋狂，可以欣賞Jaguars、Mini Coopers和Austin-Healeys等經典英倫風車款。在一項名為「66號公路」的展覽中，還可以看到一輛1960年的雪佛蘭(Chevrolet Bel Air Coupe)，以及1969年的福特雷鳥(Ford Thunderbird Landau sedan)。

地址：2702 E D St, Tacoma, WA 98421

網址：www.americascarmuseum.org

哈瑞汽車博物館所陳列的200餘輛汽車，全部來自於賭場與酒店大亨威廉．哈瑞的收藏。...
哈瑞汽車博物館所陳列的200餘輛汽車，全部來自於賭場與酒店大亨威廉．哈瑞的收藏。取自National Automobile Museum網站

哈瑞汽車博物館

哈瑞汽車博物館(National Automobile Museum - The Harrah Collection)所陳列的200餘輛汽車，全部來自於賭場與酒店大亨威廉．哈瑞(William Harrah)的收藏，其中有一些汽車曾經屬於電影明星與知名音樂人所擁有，例如貓王艾維士的1973年凱迪拉克(Cadillac Eldorado)、法蘭克辛納屈的1961年的Ghia L6.4、約翰韋恩的1953年雪佛蘭和1949年福特水星8號(Mercury Eight)，以及詹姆斯狄恩在電影「養子不教誰之過」中所駕駛的汽車。此外，別錯過了1930年代所出產的Dymaxion以及 Phantom Corsair，這兩款車都是目前絕無僅有的車款。

地址：1 Museum Dr, Reno, NV 89501

網址：https://automuseum.org

克爾維特賽車博物館 收藏了70輛線條優美的雪佛蘭柯爾維特C8車。取自Nation...
克爾維特賽車博物館 收藏了70輛線條優美的雪佛蘭柯爾維特C8車。取自National Corvette Museum網站

克爾維特賽車博物館

克爾維特賽車博物館(National Corvette Museum)收藏了70輛線條優美的雪佛蘭柯爾維特C8車，彷彿是向這款美國人最愛的賽車致敬，這裡可以看見一些稀有的Corvette車，包括1953年最初生產的車型，以及唯一一輛1983年的Corvette。博物館經常舉辦活動，例如官網上目前正預告著2024年的第七屆Corvette車隊遊行活動。

地址：350 Corvette Dr, Bowling Green, KY 42101

網址：www.corvettemuseum.org

皮特森汽車博物館有著耀眼的紅色與不銹鋼斑馬紋外觀。取自Perterson Aut...
皮特森汽車博物館有著耀眼的紅色與不銹鋼斑馬紋外觀。取自Perterson Automotive Museum網站

皮特森汽車博物館

洛杉磯皮特森汽車博物館(Petersen Automotive Museum)是全世界最大的汽車博物館之一，耀眼的紅色與不銹鋼斑馬紋外觀，讓人很難不注意到它。館內展覽結合汽車工業、藝術與歷史，展出保時捷 (Porsches)、法拉利 ( Ferraris)、熱棒 (hot rods) 等改裝車款，以及其他設計風格強烈的汽車。博物館內許多汽車安置在基座上，並套上玻璃，享受著大師傑作般的待遇。骨董車迷們千萬要仔細閱讀車子旁邊、鉅細靡遺的說明牌，電影迷也會驚訝地看見電影「克麗絲汀魅力」(Christine) 裡1958年的克萊斯勒普利茅斯(Plymouth Fury)。

地址：6060 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036

網址：www.petersen.org

電影「克麗絲汀魅力」(Christine) 裡1958年的克萊斯勒普利茅斯(Pl...
電影「克麗絲汀魅力」(Christine) 裡1958年的克萊斯勒普利茅斯(Plymouth Fury)。取自電影劇照

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