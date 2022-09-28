這位數學家兼傳奇富豪 留給紐約長島一片淨土

Avalon自然保護區占地216英畝土地，其中140英畝免費對外開放。取自Avalon自然保護區臉書

從紐約市驅車約1小時多車程，便可抵達位於長島 石溪(Stony Brook)的Avalon自然保護區，從1997年僅有8英畝地開始，到現在擁有216英畝，其中有140英畝的土地免費對外開放。在紐約、甚至全美要找到這樣一片自然淨土不難，但Avalon成立的背後有一段少為人知的故事，增添了它的傳奇與神祕。

紐約客雜誌曾經刊登過一篇報導，標題名為「數字之王 - 吉姆賽門斯 (Jim Simons, the Numbers King)」，介紹他如何利用演算法躋身華爾街億萬富翁，以及他捐贈給長島石溪大學的研究中心，協助科學家以收集的數據來創造人類共同福祉。而長島的Avalon自然保護區 (Avalon Nature Preserve)，則是這位傳奇富豪留給Three Village當地居民的一片淨土。

Avalon自然保護區為傳奇富豪吉姆賽門斯留給長島居民的一片淨土。周靜芝 / 攝影

賽門斯曾被譽為是現代金融史上最成功的賺錢者，自1988年以來，他的王牌基金Medallion的平均年報酬率為66%，在向投資 者收取高昂的手續費之後，其交易收益超過1000億美元，在當時的投資界沒有人能與之相提並論。

賽門斯崛起的背後是一種激進的投資風格。他編寫了電腦程式來處理大量的市場資訊和選擇理想的交易，這種方法意在投資過程中消除人的情緒和本能的影響。賽門斯積累了230億美元的財富，在政治、科學、教育和慈善領域中均發揮相當影響力，2016年川普角逐總統選舉時，他也是重要金主之一。

吉姆賽門斯在巨石上留下對愛子保羅的深刻思念。周靜芝 / 攝影

然而再多的財富與地位都挽不回賽門斯內心深沉的喪子之痛，在走進Avalon自然保護區內，可以看見一塊巨大的石頭上，附著一個攀爬著岩石的人體雕像，旁邊另一塊石頭則刻著幾行字，寫著「保羅賽門斯，一生多居住在Three Viliage這個地方，他是自然與戶外活動的愛好者，為他的家庭與朋友帶來溫暖與亮光。」

保羅是賽門斯的長子，在一次意外中不幸英年早逝，賽門斯在白髮人送黑髮人之後，捐出這座自然保護區的土地，用以紀念熱愛自然與戶外運動的保羅。然而，據石溪大學招生中心主任王鈺婉博士表示，命運並未從此善待這位富豪，另一個無情的打擊接踵而至，喜愛賽車的次子，後來也在一次比賽中喪生，讓人為賽門斯的際遇唏噓不已。

7月間可以欣賞到草原怒放的花朵。取自Avalon自然保護區臉書

Avalon自然保護區不但免費對外開放，而且全年無休，每天從日出到日落均敞開大門歡迎愛好自然的民眾。保護區內設有數條步道 ，供民眾自由探索森林、草原、池塘等自然景觀。所有步道都在1至2英里之間，走起來不需費太多力氣，其中標誌黃色、橘色的兩條步道，通往山丘頂部的草原，7月間可以欣賞到大片怒放的花朵。

近期Avalon自然保護區正在進行步道維修，封閉了部分步道，入口處也改到 Rhododendron Road或Shep Jones Lane，有意前往的民眾請留意官網訊息，網址為https://avalonnaturepreserve.org。