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效法曼哈頓高線公園 紐約皇后區將出現QueensWay

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
紐約市長宣布，將分階段在皇后區長島鐵路的廢棄鐵道，開發一座占地47英畝的高線公園QueensWay。取自thequeensway.org
紐約市長宣布，將分階段在皇后區長島鐵路的廢棄鐵道，開發一座占地47英畝的高線公園QueensWay。取自thequeensway.org

效法曼哈頓改造廢棄鐵道為高線公園(High Line)的成功案例，紐約市長亞當斯宣布，將分階段在皇后區長島鐵路自1962年即停用的廢棄鐵道，開發一座占地47英畝的高線公園QueensWay。

第一階段將投入3千5百萬美元，選定森林小丘一條空置的步道，建設為城市熱點(Met Hub)，除提供居民一座5英畝的公園和0.7英里長的步道，也將規劃娛樂設施、戶外教學活動和交通建設，方便民眾騎單車上班、上學。

第一階段將投入3千5百萬美元，選定森林小丘一條空置的步道，建設為城市熱點(Met...
第一階段將投入3千5百萬美元，選定森林小丘一條空置的步道，建設為城市熱點(Met Hub)。取自thequeensway.org

亞當斯表示，紐約市有5個區，每一區都值得擁有優質的公園空間，這是為何市府要投入3千5百萬給皇后區內這個充滿活力的社區。QueensWay第一階段將讓廢棄鐵道化身為帶狀公園，讓社區變得更安全、健康，成為綠意盎然、繁榮的生活空間。

紐約州政府也希望此一計畫成功之後，可以帶動附近地區如伍黑文(Woodhaven)、臭氧公園 (Ozone Park)、格倫代爾 (Glendale)、里奇蒙丘(Richmond Hill)、小瓜亞那(Little Guyana)、雷哥公園 (Rego Park) 和森林小丘 (Forest Hills) 的繁榮。此外，有220萬經費也將投入周邊社區建設。

打造皇后區更多開放空間的呼聲，已持續數十年，近幾年在當地民眾的努力下，此一計畫才得以啟動。

QueensWay計畫將讓社區變得更安全、健康，成為綠意盎然、繁榮的生活空間。取...
QueensWay計畫將讓社區變得更安全、健康，成為綠意盎然、繁榮的生活空間。取自thequeensway.org

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