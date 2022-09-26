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你知道嗎？全世界最特別的一家麥當勞就在紐約

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
紐約州新海德帕克(New Hyde Park)的麥當勞保證在別處都不會看到。取自Google
紐約州新海德帕克(New Hyde Park)的麥當勞保證在別處都不會看到。取自Google

現在不管走到哪裡，都可以看到速食連鎖店矗立於街角，這些位於城市或高速路旁的速食店，幾乎一英里之外就有一家，尤其是金色拱門標誌的麥當勞，更是不難找到。也許你不會期待麥當勞有何特殊之處，畢竟它們到處都是，而且都是標準化的設計。但是在紐約州，可以發現一家麥當勞和其他的店都不一樣，它也是紐約最獨特的餐廳之一。

很容易理解為何在新海德帕克(New Hyde Park)的麥當勞被暱稱為「McMansion」，這裡的麥當勞保證你在別處都不會看到。

牆上標示著這裡曾是富豪丹頓(Denton)家族的宅邸。取自TripAdvisor
牆上標示著這裡曾是富豪丹頓(Denton)家族的宅邸。取自TripAdvisor

這座建築原來是當地富豪丹頓(Denton)家族的宅邸，興建於1795年。隨著時間流逝，歲月毀損的痕跡也毫不留情顯現在這座建築上。1985年麥當勞買下這棟豪宅，並打算將它改建。但當地居民集體請願希望保留這座歷史建物，麥當勞最後決定完整保留建築的外貌，只對屋內進行部分改造。經過整建，這家不一樣的麥當勞在1991年開業。

1985年麥當勞買下這棟豪宅，保留建築的外貌，只對屋內進行部分改造。取自Goog...
1985年麥當勞買下這棟豪宅，保留建築的外貌，只對屋內進行部分改造。取自Google

和其他麥當勞最大的不同是，象徵企業識別的紅色與黃色設計物，在這裡完全看不到。取而代之的是中間色調和時尚的設備，讓人很容易忘記自己在麥當勞用餐。

麥當勞企業識別的紅色與黃色設計物，在這裡完全看不到。取自TripAdvisor
麥當勞企業識別的紅色與黃色設計物，在這裡完全看不到。取自TripAdvisor

另一個不同的地方是，它的空間非常寬敞，有不同的用餐區和不同的座位可供選擇。許多人樂於坐在窗邊，在這個紐約最獨特的餐廳之一享受用餐的樂趣。

McMansion另一個不同的地方是空間非常寬敞。取自TripAdvisor
McMansion另一個不同的地方是空間非常寬敞。取自TripAdvisor

其中一個和其他麥當勞相同之處是菜單，所有食物選項都和全美其他麥當勞沒有兩樣。另外讓人好奇的是，這家麥當勞是否有得來速？雖然這裡是奢華版的麥當勞，但它確實也有得來速。

新海德帕克的「McMansion」地址是：2045 Jericho Turnpike, New Hyde Park, NY, 11040。

麥當勞 紐約州 時尚

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