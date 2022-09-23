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波士頓這家另類博物館 展示甘迺迪向賈桂琳求婚的餐廳

編譯洪毅／綜合報導
波士頓擁有眾多中小型但精巧別致又具特色的博物館，圖為「查爾斯河工業與創新博物館」。擷自Charles River Museum of Industry & Innovation網站
波士頓擁有眾多中小型但精巧別致又具特色的博物館，圖為「查爾斯河工業與創新博物館」。擷自Charles River Museum of Industry & Innovation網站

波士頓是最早的清教徒據點之一，鄰近哈佛、麻省理工學院等成為學術重鎮，又是國內最早工業化的地區，讓波士頓坐擁多元、豐富的歷史及文化資源，不乏如波士頓美術館(MFA Boston)、伊莎貝拉嘉納藝術博物館(Isabella Stewart Gardner Museum)等經典博物館，也有眾多中小型但精巧別致又具特色的博物館，英國「Time Out」就網站整理介紹六間別具一格的波士頓博物館。

「查爾斯河工業與創新博物館」(Charles River Museum of Industry & Innovation)，由19世紀的紅磚紡織廠改建而成，展示美國工業化初期的文物，另以舉辦蒸氣龐克活動Watch City Steampunk Festival而聞名。

「西區博物館」(West End Museum)，1950年代時，波士頓市政當局為興建高層大廈及政府辦公樓，大舉拆遷城市西區，原本的社區風情蕩然無存，幸好還有這座博物館致力於保存已逝的文化。

「帕克豪斯博物館」(Parker House Museum)，1855年開業至今的帕克豪斯旅館是美國最古老的旅館，展示著文豪狄更斯住過的房間，甘迺迪向賈桂琳求婚的餐廳等；此外，波士頓奶油派(Boston cream pie)也是在此地發明出來的。

「沃爾瑟姆鐘錶廠」(Waltham Watch Company Factory Exhibit)，波士頓近郊的沃爾瑟姆19世紀時生產全世界最準確，價格又便宜的鐘錶；如今留下來的紅磚廠房，展示著過往的輝煌。

「美術與工藝協會」(Society of Arts & Crafts)，20世紀初期，波士頓是「美術與工藝運動」的重鎮，如今這裡展示的瓷器、布料、玻璃器皿等，依然讓觀者懾服於彼時器具的巧奪天工。

「管道博物館」(Plumbing Museum)，雖然在當地有「廁所博物館」的暱稱，但不妨礙遊人對於浴廁的藏品也能如此精美的評價，當然，博物館也展示其他水利設施，並向這些設施發展對人類的貢獻致意。

博物館 波士頓 旅館

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