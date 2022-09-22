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「莫內花園」藝術沉浸式展覽 秋天紐約見

記者顏伶如／即時報導
整個展覽會場將變身為巨大的睡蓮池塘，參觀者走在其中將有置身夢境般的感受。取自Monet's Garden The Immersive Experience
整個展覽會場將變身為巨大的睡蓮池塘，參觀者走在其中將有置身夢境般的感受。取自Monet's Garden The Immersive Experience

法國印象大師莫內(Claude Monet)美麗生動的花卉作品，今秋將在華爾街綻放。

「莫內花園之沉浸式展覽」(Monet's Garden The Immersive Experience)今年11月將於具有悠久歷史的華爾街建築海員銀行大樓(Seamen's Bank Building)開幕，把舉世聞名的莫內畫作帶到紐約的金融重心。

除了莫內畫作之外，今秋紐約還有其他兩場沉浸式藝術展：「克林姆：金色傳奇」(Gustav Klimt: Gold in Motion)及「超越圖坦卡門：沉浸式體驗」(Beyond King Tut: The Immersive Experience)。

「莫內花園之沉浸式展覽」展出時間從11月4日開始，參觀者將可透過視覺、聲音及嗅覺的多感觀體驗，了解某些莫內最出名作品的靈感來源與背後歷史。

主辦單位表示，在充滿實驗性質的藝廊裡，參觀者將可聞到薰衣草香氣，聽到古典音樂，還可以從展示廳(The Showroom)多媒體解說裡，進一步認識莫內的其人其事。

主辦單位指出，參觀者將可親眼看到身為「印象派宗師」(Founder of Impressionism)的莫內作畫地點，包括重現知名的莫內小橋畫作與諾曼第(Normandy)吉維尼(Giverny)風景畫。展覽會場將以莫內的睡蓮畫作做為句點，整個展覽會場將變身為巨大的睡蓮池塘，參觀者走在其中將有置身夢境般的感受。

「莫內花園之沉浸式展覽」基本門票為33元，兒童票25元，學生票28元，擁有優先入場資格及彈性時間的VIP Flex貴賓票則為45元。

主辦單位表示，參觀者將對莫內畫作獲得全面的沉浸式體驗，了解莫內的創作概念、繪畫技巧以及各種創作方式。

「莫內花園之沉浸式展覽」是由瑞士創意實驗室Immersive Art AG與Alegria Konzert GmbH合作推出，全美巡迴展覽的時間將持續到2023年。展覽官網https://www.monetsgarden.venuetix.com/show/details/LCcp0OyZiQ8R0YEwKe0h

參觀者可透過視覺、聲音及嗅覺的多感觀體驗，了解莫內作品的靈感來源與背後歷史。取自...
參觀者可透過視覺、聲音及嗅覺的多感觀體驗，了解莫內作品的靈感來源與背後歷史。取自Monet's Garden The Immersive Experience

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