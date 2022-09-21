英女王靈柩上的繽紛花葉 象徵不同的意涵

英國女王伊麗莎白二世靈柩上的花圈連枝葉的選擇，都有其象徵意涵。路透

英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II） 9月19日的國葬儀式受到全球矚目，放置在她的靈柩上的金黃、粉、橘與紫紅的繽紛花朵，也讓許多民眾好奇，為何不是選擇一般葬禮常見的純白花朵。根據英國BBC的報導，這些鮮花枝葉都來自皇室的花園，不同的花葉代表著不同的意涵。

在新王查理三世 的要求下，女王靈柩上花圈的鮮花與枝葉全都來自白金漢宮和查理位於倫敦的官邸克拉倫斯宮 (Clarence House)，以及他在英格蘭格洛斯特(Gloucestershire) 的別墅Highgrove House。

花圈連枝葉的選擇，都有其象徵的意涵：迷迭香 (Rosemary) 長久以來都象徵著「回憶與思念」；帶著小花苞的香桃木 (Myrtle)，傳統上代表著幸福婚姻，與1947年女王結婚時的手捧花，來自同一棵植物。夏櫟 (English oak，也稱英國櫟)，是國家力量的象徵，代表女王堅定不移、盡忠職責，同時也有「愛的力量」的意涵。

女王靈柩上方花圈中央擺有查理三世親筆卡片，寫著「敬愛與深摯的懷念」，並署名「Charles R」，此處的「R」代表拉丁語中的「國王」(Rex)。女王也曾署名「伊麗莎白女王」(Elizabeth R.)，這裡的「R」則代表拉丁語中的「女王」(Regina)。

花圈上的各色花朵有香葉天竺葵 (scented pelargoniums)、庭園玫瑰 (garden roses)、秋色繡球 (autumnal hydrangea)、垂盆草 (sedum)、大麗花 (dahlias) 和藍盆花 (scabious，也稱紫盆花)。在金黃、粉紅與紫紅花朵中，夾雜了一點白色花朵，代表王室旗幟上的顏色。

查理三世一向致力於推動環境保護，女王靈柩上的花圈也在他的要求下，全部以環保的方式處理，以苔癬和橡木枝取代了人造花泥(floral foam)。

植物學家費歐娜．史坦福 (Fiona Stafford) 教授表示，迷迭香除了象徵回憶與思念外，也代表愛與忠誠，常用在婚禮與喪禮上，她說，「這真的很適合用在女王靈柩的花圈上」。迷迭香也出現在查理三世第一次全國電視演說中，他的兩側一邊放著女王的肖像，另一邊的銀色小花瓶中便插著香豌豆與迷迭香。