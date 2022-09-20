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紐約咖啡節 10月7-9日飄香曼哈頓

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
紐約咖啡節10月登場。取自Allegra Events網站
紐約咖啡節10月登場。取自Allegra Events網站

疫情而停辦了3年的紐約咖啡節在今年重新回歸，將於10月7日至9日在大都會展覽館 (Metropolitan Pavilion) 舉辦。

其中重頭戲「紐約咖啡大師」(Coffee Masters NYC) 的活動，將有來自英、美、波多黎各的12咖啡師參加競賽，項目包括杯測(cupping)、沖泡(brewing)、特調飲品開發、訂單處理。

除了咖啡大師的比賽活動，負責主辦的Allegra Events也規劃了一個名為「村落(Village)」的區域，將有超過100家攤位參加，展示自家賣的咖啡、茶和相關商品。

紐約咖啡節既是個一般民眾都可參與的嘉年華，也是個B2B的活動，除此之外，今年和往年一樣，也會有一間放映短片的電影室、咖啡風味體驗展、拉花比賽、工作坊、表演節目等。

咖啡節開幕的第一天 (10月7日) 將訂為交易日(trade day)，只開放咖啡、食品、飲料、酒店管理等專業人士入場。

Allegra Events表示，咖啡節所有的盈餘將捐給集團Allegra Group的基金會、一個支持乾淨水源和咖啡種植的「瀑布專案」。

妞約咖啡節活動的高潮是，Allegra的年度紐約最佳咖啡師甄選比賽，將邀請紐約客票選出他們駔喜愛的在地咖啡師，勝出的咖啡師將可獲邀參加倫敦、巴黎或米蘭等地的咖啡節。除了紐約咖啡節，Allegra也計畫於2023年2月10日至12日舉辦洛杉磯咖啡節。

大都會展覽館地址為125 W 18th St, New York, NY 10011，購票請上活動官網https://www.newyorkcoffeefestival.com/。

2019年咖啡節在大都會展覽館舉辦的現場。取自New York Coffee F...
2019年咖啡節在大都會展覽館舉辦的現場。取自New York Coffee Festival網站

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