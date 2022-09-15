紐約這座購物中心 大到有自己的郵遞區號

Destiny USA樓地板面積廣達240萬平方呎，是全美第八、紐約州第一大的購物中心。取自TripAdvisor

雖然作為全球最大都會 帶之一，紐約可謂是寸土寸金，不過大型購物商場還是需要夠大的樓地板面積才能容納大量採買的人潮，也才能彰顯這間購物中心的氣派與輝煌，只是到底要多大才算大呢？紐約雪城(Syracuse)一間超大購物中心「美國命運」(Destiny USA)告訴你：他大到有獨立的郵遞區號。

Destiny USA樓地板面積廣達240萬平方呎，提供5500個車位，是全美第八、紐約州 第一大的購物中心，也是提供從衣飾、居家、食物、娛樂用品等方方面面商品的一站式購物中心，多元的貨物讓消費者可以一次買滿所需用品，不論你是要買生日禮物送人，或是單純想出門殺時間，Destiny USA絕對是個讓你消磨一整天的好地點。

Destiny USA開放之初以一座於1908年打造的旋轉木馬聞名，因此命名為「旋轉木馬中心」(Carousel Center)，到2012年才改為現名。擷自Destiny USA官網影片

Destiny USA於1990年落成開幕以前，原址是個大型垃圾場，直至1987年被房地產開發商「金字塔管理集團」(Pyramid Management Group)買下，經三年整地建設才對外開放，開放之初以一座於1908年打造的旋轉木馬聞名，因此命名為「旋轉木馬中心」(Carousel Center)，到2012年才改為現名，不過還是很常聽到老一輩紐約人以 Carousel Center稱呼，足見當年的旋轉木馬有多風光。

和大多數購物商場一樣，Destiny USA也有美食街，超過30間各式各樣的餐廳，從速食到正式西餐應有盡有，最新的一間是具有夏威夷風味的Aloha螃蟹館，絕對能滿足顧客挑剔的味蕾；當然購物中心主營項目「購物」也不容錯過，許多全球知名品牌都有在此開設店面甚至outlets，有機會以更低價買到心儀的物品。

Destiny USA最令人印象深刻的是它的三樓，有室內賽道滿足男人飆車的夢想，還有知名娛樂公司5 Wits的3D沉浸式娛樂項目、電影院 、俱樂部等，適合各種年齡層的顧客在這裡放鬆；四樓更有密室逃脫遊戲，由「陰謀博物館」(Museum of Intrigue)營運，一起腦力激盪逃出禁錮你的密室吧。