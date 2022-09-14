我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現在去歐洲 可能比在美跨州旅遊更舒適划算

昔日同窗：查理三世中學遭嚴重霸凌卻不曾抱怨或回擊

參觀全美這10家博物館 還可以吃吃喝喝

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
傑樂博物館。取自TripAdvisor
傑樂博物館。取自TripAdvisor

體驗世界各地的食物或飲料，不一定要吃或喝，也可以拜訪一座以食物為主題的博物館，探索自己喜歡的食物或飲料來自何處、如何製造，以及它們對美國文化的影響。

在以下所介紹的10座博物館中，許多不只是提供歷史故事而已，可以來一趟關於產品的體驗之旅，甚至親自參與並與工作人員互動，其中包括品嘗它們。

1 傑樂博物館(Jell-O Gallery Museum)，紐約州傑納西縣

Jell-O是美國最知名的零食，是卡夫食品公司為旗下一系列果凍產品註冊的商標，自1899年起就是許多家庭度過歡樂時光不可缺少的部分。在傑樂博物館內，可以深入了解關於Jell-O的一切，包括廣告宣傳口號「Jell-O永遠吃得下 (There’s  Always Room for Jell-O)」是如何誕生的，以及為何有段時間Jell-O和腦波測試有關？除了具娛樂與教育功能外，博物館還設計了Jell-O益智問答活動，讓參觀者動動腦。

費用：成人$5.50、6-11歲兒童$1.5、5歲以下免費。

午餐肉博物館。取自臉書
午餐肉博物館。取自臉書

2 午餐肉博物館 (SPAM Museum)，明尼蘇達州奧斯丁

對於許多二戰後的兒童而言，SPAM就是肉的代名詞。在那個物資相對匱乏的年代，以罐頭密封的午餐肉，量多又不貴，受到英美許多家庭的歡迎。在免費的參觀過程中，還有機會品嘗午餐肉。

博物館的紀念商品店還可以買到每罐$3、包括黑胡椒、蒜味、胡桃木煙燻、墨西哥胡椒、西班牙辣味、照燒、勁辣等15種口味的午餐肉。 

愛達荷馬鈴薯博物館。取自臉書
愛達荷馬鈴薯博物館。取自臉書

3 愛達荷馬鈴薯博物館 ( Idaho Potato Museum)，愛達荷州布萊克富特(Blackfoot)

馬鈴薯是許多美國家庭廚房中主要的食材，在有「馬鈴薯州」和「馬鈴薯的故鄉」之稱的愛達荷設立一座馬鈴薯博物館，也是順理成章的事。在博物館內可以了解馬鈴薯栽種的過程與相關產品，這裡還有一座科學實驗室，參觀者可以參加洋芋片口味的科學實驗。

費用：成人$6，年長者、博物館會員、軍人$5.5，5-12歲兒童$3，4歲以下免費。

好時巧克力故事館。取自臉書
好時巧克力故事館。取自臉書

4 好時巧克力故事館 (The Hershey Story Museum)，賓州赫爾希鎮(Hershey)

好時(Hershey's)是北美最大的巧克力製造商之一，總部位於賓州的赫爾希鎮。在好時巧克力故事館內，除了可以了解好時在美國消費市場的影響力外，還可以互動、創新的方式體驗巧克力製造過程。好時創辦人密爾頓赫爾希奮鬥成功的過程，相信也可以讓參訪者受到啟發與鼓勵。

參觀與體驗活動費用可參考故事館網站https://hersheystory.org/hours-information/admission/

啤酒罐博物館。取自Yelp
啤酒罐博物館。取自Yelp

5 啤酒罐博物館 (The Beer Can Museum)，麻薩諸塞州北漢普頓(Northampton)

這個啤酒博物館適合喜愛老式釀酒廠的人造訪，博物館前身為1975年由老舊汽車休息站改建的酒吧，酒吧主人Al Drew收藏有4000罐啤酒，年代從1940開始 (1935年剛發明鐵製啤酒罐)。走進這座啤酒博物館，既可滿足懷舊心情，又可品嘗在地生產的新鮮啤酒，還能玩一把酒吧內的射飛鏢遊戲。

冰淇淋博物館。取自臉書
冰淇淋博物館。取自臉書

6 冰淇淋博物館 (Museum of Ice Cream)，紐約市、芝加哥、奧斯丁

冰淇淋博物館是由熱愛冰淇淋與各式甜點的藝術家 Maryellis Bunn 與 Manish Vora 共同創辦，原本只是2016年的快閃店，如今在紐約、芝加哥與奧斯丁都有長設據點。走進粉紅色的冰淇淋博物館，會發現每個角落都是打卡的絕佳背景。館內最吸引人的，就是一座「巧克力米泳池」，能在彩色的巧克力米中打滾，讓童心未泯的大人們也流連忘返。

費用以各地博物館為準，可上官網查詢https://www.museumoficecream.com/

比登哈登可口可樂博物館。取自臉書
比登哈登可口可樂博物館。取自臉書

7 比登哈登可口可樂博物館 (Biedenharn Coca-Cola Museum)，密西西比州維克斯堡 (Vicksburg)

這座博物館是第一個罐裝可口可樂的誕生之地。1886年，亞特蘭大的藥師約翰·彭伯頓（Dr. John Stith Pemberton）把他發明的一種糖漿和碳酸水混合之後，製成了世界上第一杯可口可樂，约瑟夫·比登哈恩則是讓可口可樂名聞全世界的人。博物館講述了比登哈恩家族的歷史、可口可樂的發明和發展史、第一個瓶装可口可樂的生產過程品，以及歷年可口可樂的廣告演變，當然少不了販售各種與可口可樂相關的紀念品。

貝思遊客中心。取自臉書
貝思遊客中心。取自臉書

8 貝思遊客中心 (PEZ Visitor Center)，康乃狄克州奧蘭治(Orange)

雖然貝思糖果不是美國發明的，但這款結合玩具及收藏特色的獨特複合式糖果卻在1950年代風靡全美。在貝思遊客中心有一整面牆展示了歷年可供收集的玩偶，讓人頓時跌入時光隧道。

費用：成人$5，年長者、3-12歲兒童$4，3歲以下免費。

胡椒博士博物館。取自臉書
胡椒博士博物館。取自臉書

9 胡椒博士博物館 (Dr Pepper Museum)，德州韋科(Waco)

Dr Pepper生產於1885年，只比可口可樂早一年，是美國暢銷碳酸飲料品牌之一，獨特的口味迥異於可樂。在美國Dr Pepper可能是唯一可以和可口可樂、百事可樂齊名的汽水；作為德州的特產，在當地某些地方，Dr Pepper的銷量甚至超過可樂。在博物館內除了了解Dr Pepper歷史與生產過程外，還有製作自己專屬口味碳酸飲料的體驗活動。

費用：成人$10，年長者、軍人、教師$8，學生、兒童$6，4歲以下免費。

Wyandot爆米花博物館。取自博物館網站
Wyandot爆米花博物館。取自博物館網站

10 Wyandot爆米花博物館 (Wyandot Popcorn Museum)，俄亥俄州馬里昂(Marion)

電影院裡少不了的爆米花，也能成為博物館的主題，這是世界上唯二的爆米花博物館之一 (另一家位於台灣新北市)，各種老式的爆米花機、賣爆米花的馬車等，都被完整地保存在這家博物館中。

費用：成人$6，年長者$5，6-17歲$3。

博物館 可口可樂 奧斯丁

上一則

人生圓夢不嫌晚 這9所大學年長者可「免費」就讀

下一則

吃生蠔的季節到了 各生蠔節讓你從9月吃到11月

延伸閱讀

烏軍反攻 美憂與俄衝突 拒軍援戰術地對地飛彈

烏軍反攻 美憂與俄衝突 拒軍援戰術地對地飛彈
伊州居民福利 芝博物館推出秋季免費日

伊州居民福利 芝博物館推出秋季免費日
烏克蘭大反攻 索戰術飛彈…憂打到俄本土 美不願提供

烏克蘭大反攻 索戰術飛彈…憂打到俄本土 美不願提供
才軍援烏克蘭6億美元武器 國務卿布林肯突訪基輔

才軍援烏克蘭6億美元武器 國務卿布林肯突訪基輔

熱門新聞

簽帳卡(debit card)很類似現金，使用時一樣有風險。Getty Images

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

2022-09-07 10:35
秋天將至，好市多(Costco)已推出帶有濃厚季節味的商品。記者楊青／攝影

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

2022-09-09 10:34
對於準備退休的民眾來說，何時開始領取社安金，成了必須審慎思考的重要決定。取自unsplash

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

2022-09-06 10:24
已經領取社會安全殘障保險(SSDI)或已退休領取社安金的民眾若符合資格，也可領取社會安全生活補助金。Getty Images

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

2022-09-12 09:57
高通膨下，放任電器24小時插電，增加的電費很驚人。Getty Images

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

2022-09-13 10:41
德州客棧牛排館炸牛排。取自Texas Roadhouse

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

2022-09-07 10:32

超人氣

更多 >
粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」

粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」
暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國
美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘
道指跌近1300點 逾2年最大跌點

道指跌近1300點 逾2年最大跌點