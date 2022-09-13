穿越3千年時空 「超越圖坦卡門」正巡迴各地展出

「超越圖坦卡門：沉浸式體驗」由國家地理學會打造。取自展覽官網

近幾年沉浸式數位藝術展覽大行其道，以紐約市 為例，從梵谷到克林姆，都吸引不少年輕觀眾走進展場，藉由多元感官體驗、更具視覺震撼的展示手法，讓藝術作品走出博物館 ，更接近普羅大眾。

由國家地理學會打造的「超越圖坦卡門：沉浸式體驗」(Beyond King Tut: The Immersive Experience)，目前正在波士頓 (10月2日截止)、華盛頓DC (2023年2月6日截止)兩地舉辦，10月起將有更多城市加入，在洛杉磯、紐約、亞特蘭大 、舊金山等地推出。

「超越圖坦卡門：沉浸式體驗」目前正在波士頓、華盛頓DC兩地展出。取自展覽官網

一個小時的展覽呈現古埃及法老圖坦卡門（King Tut）的一生，通過不同主題的展區述說三千多年前埃及法老圖坦卡門的傳奇故事。創意製作人馬克拉克（Mark Lach）表示，穿梭在各個不同的展區，有如前往埃及旅遊，欣賞古埃及的世界奇觀—卡納克神廟和大獅身人面像，或者走進圖坦卡門的墓穴中。

通過不同主題的展區述說三千多年前埃及法老圖坦卡門的傳奇故事。取自展覽官網

國家地理博物館館長凱瑟琳凱恩（Kathryn Kane）表示，「超越圖坦卡門：沉浸式體驗」是每個對埃及及圖坦卡門歷史有興趣的人不能錯過的展覽，藉由高科技讓人們以新的方式來認識歷史中的重大事件與故事，也讓我們有機會理解歷史對我們現在與未來的影響。

「超越圖坦卡門：沉浸式體驗」將於10月28日起至明年1月1日在紐約第36號碼頭展出。成人票$47起，5歲至15歲 $34，購票或更多展覽訊息可見beyondkingtut.com/。