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紐約哈林區街道更名 致敬美首位進軍國際網壇非裔女性

編譯柯立偉／即時報導
紐約市哈林區將西143街與馬爾康X大道路口改名為「艾希亞．吉柏森大道」，以紀念這位美國歷史上第一位代表美國出戰國際網球賽事的非裔女選手。擷自NBC New York新聞畫面
紐約市哈林區將西143街與馬爾康X大道路口改名為「艾希亞．吉柏森大道」，以紀念這位美國歷史上第一位代表美國出戰國際網球賽事的非裔女選手。擷自NBC New York新聞畫面

網球界年度四大盛事之一的美國網球公開賽正在如火如荼舉辦中，紐約市哈林區(Harlem)趁此機會將西143街與馬爾康X大道(Malcolm X Boulevard)路口改名為「艾希亞．吉柏森大道」(Althea Gibson Way)，以紀念這位美國歷史上第一位代表美國出戰國際網球賽事的非裔女選手。

更名典禮於8月25日舉行，正逢吉柏森95歲冥誕，包含吉柏森的曾孫姪女索妮雅．馬爾文(Sonia Melvin)與其他家庭成員都受邀出席觀禮。

除了街道改名以外，位於皇后區(Queens)的「USTA比莉．讓國家網球中心」(USTA Billie Jean National Tennis Center)正在中心內展出吉柏森的雕像；據全國廣播公司(NBC)報導，紐約市政府也正計畫要在吉柏森過去位於紐約的住所附近，為她設立一尊雕像。

1927年出生在南卡羅來納州的吉柏森是佃農的女兒，年僅2歲就隨父母搬到哈林區，但直至1941年才首次接觸到網球；隨後她在1950年成為第一位參加美國公開賽的非裔球員，並於1958年首度奪下網球四大公開賽大滿貫冠軍，1971年更入選國際網球名人堂。

吉柏森作為少數族裔女性勇闖網壇的奇蹟，成為日後同為非裔的威廉絲姊妹(Venus and Serena Williams)、可可．高芙(Coco Gauff)，與亞非混血的大坂直美(Naomi Osaka)等人學習的對象，這幾位當代球壇上最閃耀的選手，都曾在公開場合盛讚過吉柏森對她們網球之路造成的影響。

曼哈頓十號委員會(Manhattan Community Board 10)在去年批准更名的決議書中表示：「吉柏森不只是一位世界冠軍，更是許多人心中的榜樣與偶像，透過洋溢的才華與堅忍不拔的性格，使她成為近代史上特別而成就非凡的女性，為千千萬萬的人們打開了大門與心智。」

吉柏森在1950年成為第一位參加美國公開賽的非裔球員。Getty Images
吉柏森在1950年成為第一位參加美國公開賽的非裔球員。Getty Images

非裔 紐約市 南卡羅來納州

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