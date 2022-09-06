街頭一道亮麗風景線 紐約徵藝術家彩繪垃圾車

紐約市衛生局(DSNY)近期正推動「垃圾車公共藝術彩繪項目」，徵集藝術家們進行彩繪以美化全市垃圾車。DSNY提供

紐約市 衛生局(DSNY)近期正推動「垃圾車公共藝術彩繪項目」，徵集藝術家們進行彩繪以美化全市垃圾車；紐約市衛生局指出，為貫徹市政府「零浪費政策」，提交作品的藝術家們只能使用「再不用就會被丟棄的顏料」進行創作，如果創作主題是有關於衛生局的業務內容，那更會被優先考慮。

就算您不是藝術家，也可以在9月18日把不要的罐子、管線或噴槍拿到在聯合廣場(Union Square)舉辦的「安全丟棄活動」(SAFE Disposal Event)處理，由市府衛生局回收處理，一同為環保盡一份心力；不方便當天拿去指定地點的，也可以隨時去布朗克斯(Bronx)、布魯克林(Brooklyn)、曼哈頓 (Manhattan)、皇后區 (Queens)、史塔頓島(Staten Island)等五個指定地點丟棄。

衛生局特別指出，垃圾車公共藝術彩繪活動是完全「公益」的項目，市府不會支付任何報酬；有興趣的藝術家們應在美東時間9月18日23時59分前提交設計作品，市府會盡快選出獲勝作品，並在9月底至10月初間實際為垃圾車彩繪；作品完工後預計在10月中旬以前開記者會公開展示，並在10月下旬實際投入營運。