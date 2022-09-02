我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨趨緩 2023年社安金生活成本調整可能無11.4%

普亭不給戈巴契夫國葬 反替美歐領袖解套

勞工節後不要穿白色衣服？原因讓人意想不到

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
「勞工節後不要穿白色衣服」這句話由來已久，和許多因素有關。Getty Images
「勞工節後不要穿白色衣服」這句話由來已久，和許多因素有關。Getty Images

正計畫如何輕鬆享受勞工節假期嗎？9月5日這天在家烤肉、逛街出遊都是不錯的選擇。而勞工節不只是夏季假期的最後一聲歡呼，也是感謝勞工每日辛苦付出的一天。

許多人或許都聽過，在買白色衣服前最好再想一下才放進購物車，但「勞工節後不要穿白色衣服 (no white after Labor Day)」這句話就讓人有點無法理解了。雖然沒有人知道它起源何處，但或許和以下幾個原因有關。

在1900年代，就有關於在冬天與春天不要穿白色衣服的說法，時間約從9月的勞工節到5月 (其他國家的勞工節)。儘管隨著時代的進步，婦女權益發生許多變化，例如國會選出第一位女性、以及憲法修正案的通過、保障了婦女投票權，但上流社會對女性的接納還是取決於她們的穿著、以及穿著服裝的時機。

為何勞工節後不要穿白色衣服呢？依當時的潮流，白色衣服只有在天氣炎熱、出城度假的時候才穿，而有能力整個衣櫃換季，正是富貴人家的明顯標誌，更何況要區分暴發戶 (nouveau riche) 與財富繼承者 (old money)，最容易的方法就是創造一些穿甚麼衣服、何時何地穿的潛規則，只讓一小撮知道的人才知道去依循。

另一個說法是，都怪泥土、灰塵、落葉、降雪，讓白色衣服在秋冬很難保持乾淨。當然白色衣服在每個季節都很難保持乾淨，如果汙垢一時未被察覺，更是難以清洗乾淨。美國的時尚設計師多集中在東北部、尤其是四季分明的紐約市，除了看起來涼快，白色似乎並不討喜。

讓「勞工節後不要穿白色衣服」這句話變得更加流行的，是1950年代的女性雜誌。白色衣服只有在國殤日到勞工節之間穿著，成為少數時尚俱樂部成員的服裝密碼。

究竟勞工節後要不要穿白色衣服？現在是2022，答案當然是Yes，只要你喜歡，沒有甚麼不可以。更好的是，還有一個時尚前輩陪你走在堅持自我原則的道路上，那就是香奈兒女士 (Gabrielle "Coco" Chanel)，她堅持品牌全年都提供白色服裝，一樣很時尚。

不管「勞工節後不要穿白色衣服」這句話從哪裡來，或許白色衣服都可以在勞工節前、和當天烤肉之後穿，作為告別夏天的象徵。

勞工 時尚 紐約市

上一則

零嘴、冷凍食品外 Trader Joe's必買的15件美妝品

下一則

新州海洋城 秋季旅遊首選 預訂住宿天數名列前茅

延伸閱讀

洛杉磯油價 創勞動節周末新高

洛杉磯油價 創勞動節周末新高
芝2大機場 勞工節連假迎160萬旅客

芝2大機場 勞工節連假迎160萬旅客
連假周末到 芝城活動多

連假周末到 芝城活動多
勞工節周末交通繁忙 出行建議先規畫

勞工節周末交通繁忙 出行建議先規畫

熱門新聞

好市多的任何一處加油站，加油的人永遠需要排隊等候。周靜芝/攝影

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

2022-08-26 10:45
安排退休計劃時，慎選節稅的投資和退休帳戶至關重要。取自pexels

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

2022-08-31 10:32
走路可以降低失智風險，但是在花園散步是無效的。取自pexels

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

2022-08-28 10:50
在家工作已成風潮，退而不想休的年長者，可以找適合在家做的工作。取自pexels

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

2022-08-26 10:38
有些商品在亞馬遜買可能更省錢。Getty Images

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

2022-08-31 10:41
出租房屋獲利空間大，許多詐騙犯看準此一「商機」，各種型態的租房詐騙應運而生。Getty Images

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

2022-08-29 10:31

超人氣

更多 >
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」
范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍

范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍
「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵
4款木耳驗出沙門桿菌 銷售15州 急召回

4款木耳驗出沙門桿菌 銷售15州 急召回