勞工節後不要穿白色衣服？原因讓人意想不到

「勞工節後不要穿白色衣服」這句話由來已久，和許多因素有關。Getty Images

正計畫如何輕鬆享受勞工 節假期嗎？9月5日這天在家烤肉、逛街出遊都是不錯的選擇。而勞工節不只是夏季假期的最後一聲歡呼，也是感謝勞工每日辛苦付出的一天。

許多人或許都聽過，在買白色衣服前最好再想一下才放進購物車，但「勞工節後不要穿白色衣服 (no white after Labor Day)」這句話就讓人有點無法理解了。雖然沒有人知道它起源何處，但或許和以下幾個原因有關。

在1900年代，就有關於在冬天與春天不要穿白色衣服的說法，時間約從9月的勞工節到5月 (其他國家的勞工節)。儘管隨著時代的進步，婦女權益發生許多變化，例如國會選出第一位女性、以及憲法修正案的通過、保障了婦女投票權，但上流社會對女性的接納還是取決於她們的穿著、以及穿著服裝的時機。

為何勞工節後不要穿白色衣服呢？依當時的潮流，白色衣服只有在天氣炎熱、出城度假的時候才穿，而有能力整個衣櫃換季，正是富貴人家的明顯標誌，更何況要區分暴發戶 (nouveau riche) 與財富繼承者 (old money)，最容易的方法就是創造一些穿甚麼衣服、何時何地穿的潛規則，只讓一小撮知道的人才知道去依循。

另一個說法是，都怪泥土、灰塵、落葉、降雪，讓白色衣服在秋冬很難保持乾淨。當然白色衣服在每個季節都很難保持乾淨，如果汙垢一時未被察覺，更是難以清洗乾淨。美國的時尚 設計師多集中在東北部、尤其是四季分明的紐約市 ，除了看起來涼快，白色似乎並不討喜。

讓「勞工節後不要穿白色衣服」這句話變得更加流行的，是1950年代的女性雜誌。白色衣服只有在國殤日到勞工節之間穿著，成為少數時尚俱樂部成員的服裝密碼。

究竟勞工節後要不要穿白色衣服？現在是2022，答案當然是Yes，只要你喜歡，沒有甚麼不可以。更好的是，還有一個時尚前輩陪你走在堅持自我原則的道路上，那就是香奈兒女士 (Gabrielle "Coco" Chanel)，她堅持品牌全年都提供白色服裝，一樣很時尚。

不管「勞工節後不要穿白色衣服」這句話從哪裡來，或許白色衣服都可以在勞工節前、和當天烤肉之後穿，作為告別夏天的象徵。