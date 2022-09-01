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紀念911與新冠逝者 黃水仙花球免費贈紐約市民

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
「水仙花計畫」讓每年數以萬計的水仙花綻放在紐約市各處公園。Getty Images
「水仙花計畫」讓每年數以萬計的水仙花綻放在紐約市各處公園。Getty Images

紐約客對一項名為「水仙花計畫」(Daffodil Project) 的活動，應該不陌生，每年數以萬計的水仙花在義工們的協助下，綻放在市區內各處公園。這項計畫開始於2001年的911攻擊之後，荷蘭的水仙花供應商Hans van Waardenburg捐給紐約市一百萬朵象徵真摯感情的黃色水仙。

除了悼念911事件受難者外，疫情期間，這項活動也代表對新冠逝者的致意。21年來，已有上百萬朵黃色水仙透過義工的種植，綻放在紐約市的土地上。

New Yorkers for Parks執行長Adam Ganser說，這項計畫也讓紐約人有機會一起創造一個美麗生動的紀念物，對失去的與擁有的表達感念與珍惜之意。他表示，花朵、公園、自然空間都影響著我們的生活品質，希望市府遵循市長口頭承諾，每年以市府預算的1%增撥給公園處。

「水仙花計畫」供市民免費索取水仙花球。Getty Images
「水仙花計畫」供市民免費索取水仙花球。Getty Images

這項計畫也提供市民免費索取水仙花球的機會，期待秋天領取的花球，可以在明年春天綻放。以下為紐約市各區排定發放的日期與地點，時間固定為上午10點至下午1點。

9月25日 星期日 曼哈頓聯合廣場Union Square North Plaza

10月1日 星期六 皇后區 Far Rockaway at the RISE Center at 58-03 Rockaway Beach Blvd

10月1日 星期六 史泰登島 Brookfield Park

10月2日 星期日 布魯克林 Mill Pond Park

10月16日 星期日 皇后區 Overlook at Forest Park

10月23日 星期日 布魯克林 Prospect Park Plaza West

「水仙花計畫」詳細資訊請見網站https://www.ny4pdaffodilproject.com/

紐約市 皇后區 布魯克林

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