辦車展的紐約賈維茨中心 屋頂長出一座「食物森林」

一向舉辦車展、大型活動的賈維茨會展中心將屋頂改造成一座食物森林。取自Jacob K. Javits Convention Center網站

或許它還達不到農場的水準，但在一向舉辦車展、大型活動的賈維茨會展中心（Jacob K. Javits Convention Center）屋頂，桃子、蘋果 、黑醋栗和花楸樹正在萌芽，四周圍繞的盡是高聳的摩天大樓，現在只要花5元，就可以參加一段90分鐘的導覽。

占地寬廣的賈維茨中心橫跨了6個街區，民眾可以穿過屋頂農場，了解這座有36年歷史的建築蛻變為環保永續的模範。

賈維茲中心實現友善環境的目標，一大部分歸因於綠色屋頂與屋頂農場，2021年這裡增加了1萬平方英尺的果園，是從世界最大屋頂農場Brooklyn Grange移植來、今年春天這座「食物森林」蔚然成形，果樹開始結實纍纍。Brooklyn Grange共同創辦人兼執行長Ben Flanner說，目前莓果類已過了盛產期，秋天的蘋果即將成熟。

Brooklyn Grange農場經理Orion Ashmore說，在賈維茲中心設置一座屋頂農場並非容易的事，植物必須能承受強風與日曬，但今年夏天玉米長得特別好。

Asmore說，「有句話可以用來形容這座食物森林，『種一棵樹，出現七棵』。打造一個新的環境，是個美妙的經驗，稍待時日，看著生命萌發。我們看著植物結的果實，超出我們的預期，候鳥來去、不同的昆蟲出現。」

這座森林以在地植物為主，例如花楸樹、黑醋栗，這些當年或曾在賈維茲中心所在的土地上生長過。賈維茲中心屋頂農場模擬紐約森林的生態系統，並創造出更多元、有彈性的食物生長空間。工作人員挑選一些能在新種果樹下生長的植物，確保未來幾年即使果樹成蔭，它們也能茁壯生長。

如果參加過賈維茲中心的活動，某些食物或許來自屋頂的農場，這些食物也用在員工餐廳或贈送給來參觀的民眾，多餘的還會捐給附近社區的慈善組織。

有意參加屋頂農場導覽活動的民眾，記得穿雙好走路的鞋子，在每周二、周四的早上10點、下午1點這兩個時段前往賈維茲中心，每人收費$5。預約網址為https://javitscenter.com/sustainability/tours/。