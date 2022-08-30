我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

新聞周刊：美軍營救拜登口譯只是作秀 260餘人仍受困

去水牛城 拜訪建築大師萊特經典建築「馬丁之屋」

編譯周芳苑 / 即時報導
建築大師賴特設計的最美麗豪宅之一「馬丁之家」位於紐約州水牛城，對外開放參觀。取自臉書Frank Lioyd Wright's Martin House
建築大師賴特設計的最美麗豪宅之一「馬丁之家」位於紐約州水牛城，對外開放參觀。取自臉書Frank Lioyd Wright's Martin House

法蘭克 ‧ 勞埃德 ‧ 萊特(Frank Lloyd Wright)是舉世最著名的建築師之一，他在70 年職業生涯中先後設計1000 多個結構體，最終有400多座建築落成，有一些已因天災被摧毀。值得慶幸的是，萊特設計的最美麗豪宅之一「馬丁之家」(Darwin D. Martin House Complex)迄今仍矗立紐約州水牛城，對外開放參觀。

萊特以獨有的「田園學派」(Prairie School)著稱，其建築風格是有很多水平線，讓建築融入環境，與自然景觀相互輝映，「馬丁之家」便是田園學派的經典代表作。

「馬丁之家」是賴特田園學派建築的經典代表作。取自臉書Frank Lioyd Wr...
「馬丁之家」是賴特田園學派建築的經典代表作。取自臉書Frank Lioyd Wright's Martin House

在萊特設計下，「馬丁之家」所有房間相鄰聚集．盡可能減少隔間，實際上是一系列相互連接的建築，溫室和馬車房也包括在內。

整棟房屋有近 400 扇窗戶，多採用美麗的彩色玻璃。花園和主體房屋一樣華麗，經由設計，一年中絕大多數時間都有花朵盛開。

「馬丁之家」所有房間相鄰聚集．盡可能減少隔間。取自臉書Frank Lioyd W...
「馬丁之家」所有房間相鄰聚集．盡可能減少隔間。取自臉書Frank Lioyd Wright's Martin House

「馬丁之家」一度處於極糟糕的狀態，經過修繕，如今看上去與1905年建造之初一樣美麗，開放參觀的房屋已完全修復，一點也看不出曾有過的敗壞痕跡。

這整座房屋的美麗無可言喻，建築本體就足夠令人驚嘆，除此之外，住屋和花園另有幾尊雕像，更添藝術美感。

花園和主體房屋一樣華麗，經由設計，一年中絕大多數時間都有花朵盛開。取自臉書Fra...
花園和主體房屋一樣華麗，經由設計，一年中絕大多數時間都有花朵盛開。取自臉書Frank Lioyd Wright's Martin House

這棟建築物除了開放公眾參觀，也定期舉辦建築攝影工作坊和瑜伽課程，每年7月另有備受歡迎的Bricks and Brews活動，在綜合大樓舉辦，超過15 家當地啤酒廠、食品卡車企業共襄勝舉，有抽獎活動和現場音樂，參與者可在美麗建築物和花園裡共度夏夜時光。

Country Inn & Suites by Radisson, Buffalo South I-90, NY

水牛城周邊旅館

紐約州 攝影

上一則

這8列夜行火車 載你一路飽覽美國、歐、亞夢幻景點

下一則

富含毛囊生長營養素 這些食物是掉髮救星

延伸閱讀

揮拳華婦獲釋再犯 歹徒查有42次被捕紀錄

揮拳華婦獲釋再犯 歹徒查有42次被捕紀錄
香港移民冒高溫 義跑為帕症籌款

香港移民冒高溫 義跑為帕症籌款
吹噓執勤殺13人、轟非裔119槍 密西西比小鎮警長遭開除

吹噓執勤殺13人、轟非裔119槍 密西西比小鎮警長遭開除
場邊人語／召集令到 美足預告

場邊人語／召集令到 美足預告

熱門新聞

好市多的任何一處加油站，加油的人永遠需要排隊等候。周靜芝/攝影

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

2022-08-26 10:45
走路可以降低失智風險，但是在花園散步是無效的。取自pexels

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

2022-08-28 10:50
好市多開發許多自有品牌科克蘭 (Kirkland) 商品，受到消費者喜愛。Getty Images

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

2022-08-23 10:39
FSIS建議民眾不要食用被汙染的牛肉。(示意圖，取自pexels)

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

2022-08-24 10:28
在家工作已成風潮，退而不想休的年長者，可以找適合在家做的工作。取自pexels

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

2022-08-26 10:38
好市多 (Costco)應有盡有，是許多人喜愛購物的地方。周靜芝/攝影

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

2022-08-17 10:32

超人氣

更多 >
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部
紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚

紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚
華郵：文明人搭機基本準則 - 不脫鞋、不爭先恐後登機

華郵：文明人搭機基本準則 - 不脫鞋、不爭先恐後登機
涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光