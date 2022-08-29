美國限定…上傳照片 樂高幫你客製專屬肖像畫

樂高的「馬賽克快照機」製作出來的肖像畫。取自LEGO網站

想在家中牆上掛上自己與家人的肖像嗎？除了攝影、繪畫之外，現在也可以選擇樂高（LEGO）的「馬賽克快照機」(Mosaic Maker)製作出來的肖像畫。

樂高這款頗受歡迎的「馬賽克快照機」，原來只能在全球少數門市中體驗，去年起美國玩家也能透過lego.com進行線上體驗。這個線上工具，不僅可以讓消費者上傳的照片不限於用快照機拍出來的大頭照，也比要花15分鐘才完成的定點馬賽克快照機便捷許多；從上傳照片、選定喜愛的風格、調整焦距，到轉換成馬賽克照片，約3分鐘便可完成。

幾個簡單步驟，就可以從線上訂製專屬自己與家人的馬賽克肖像畫。取自LEGO網站

消費者下載樂高點狀圖檔後，按下購買鍵，便可等待樂高將客製化的4502片零件寄送到家，之後再拼組出一幅專屬自己或家人的馬賽克肖像畫。完成後的那份滿足感，相信可以媲美拼出樂高藝術系列的瑪麗蓮夢露與披頭四肖像。

1932年創立、迄今已90年的丹麥玩具大廠樂高不僅靠著成人粉絲走過破產 危機，去年營收 更成長了27%，達到553 億丹麥克朗（約73億美元），再創歷史新高。在英國品牌價值研究機構Brand Finance公布的2021年全球最強品牌中，樂高也打敗了迪士尼 ，躋身第七名。憑藉不斷創新與行銷手法，從「僅限兒童」到「歡迎大人」（Adults Welcome），樂高不但找到新藍海，也在每個家庭的娛樂活動中佔有一席之地。