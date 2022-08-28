我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月3日「國家電影院日」 全美3000家戲院票價一律3元

唐山燒烤店毆人案 「涉黑惡勢力」28人被起訴

9月3日「國家電影院日」 全美3000家戲院票價一律3元

編譯徐薏茹／綜合28日電
9月3日勞工節長周末，全美3000家電影院推出「國家電影院日」活動，每場次只要3元；希望能喚回電影院觀眾。(美聯社)
9月3日勞工節長周末，全美3000家電影院推出「國家電影院日」活動，每場次只要3元；希望能喚回電影院觀眾。(美聯社)

全美影院業主協會(National Association of Theater Owners)附屬非營利組織「影院基金會」 (The Cinema Foundation)28日宣布，9月3日「國家電影院日」當天，全國超過3000家戲院、3萬個影廳將提供折扣，一同歡慶這場電影盛會，不分放映形式，每一場次的票價只要3元！包括AMC、Regal Cinemas等大型連鎖戲院與製片公司都將共襄盛舉。

過往勞工節假期周末是票房成長較緩慢的假期之一，今年8月的平靜期對於影院業者來說尤其嚴重，Regal Cinemas母公司Cineworld是全球第二大連鎖影院，上周證實正考慮聲請破產保護，該公司透露新的強檔片源供應不足是其中一項原因。

假使本次推出的超低價優惠活動奏效，「國家電影院日」當天戲院有望擠滿觀眾，可能進一步吸引觀眾秋季回歸影院。

每一場放映前，觀眾將能看到各家片商的電影預告，包括A24、亞馬遜工作室、迪士尼、焦點影業(Focus Features)、獅門娛樂(Lionsgate)、Neon、派拉蒙影業、索尼、環球、華納兄弟等。

影院基金會主席布倫尼曼(Jackie Brenneman)在聲明中表示：「看到今年夏季破紀錄的影院回歸人數後，我們希望做些事來慶祝進戲院。我們向觀眾致謝，謝謝他們成就今夏的一切，並提供那些尚未回歸的影迷一次額外的誘惑。」

經歷兩年多的疫情寒冬，電影院業績於暑期顯著回溫，回到接近疫情前的水平；根據Comscore的數據，截至8月21日，國內暑期票房已衝到33億元，比2019年少約20%；今年夏季的熱門強片包括「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)、「小小兵2：格魯的崛起」(Minions: Rise of Gru)、「奇異博士2：失控多重宇宙」、(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)、「侏羅紀世界：統霸天下」(Jurassic World Dominion)。

國家電影院日主辦方透露這將是一次試水溫活動，未來有望年年舉辦，雖然其他國家也曾試辦類似的電影優惠活動，但這次卻是美國首度舉辦如此大規模的影院相關活動。

電影院 疫情 迪士尼

上一則

精挑細選…全美10大適合全家出遊露營區和房車公園

延伸閱讀

古天樂「明日戰記」香港票房告捷 劉德華竟遭留言灌爆

古天樂「明日戰記」香港票房告捷 劉德華竟遭留言灌爆
剛情緒勒索華仔？古天樂「明日戰記」香港票房告捷

剛情緒勒索華仔？古天樂「明日戰記」香港票房告捷
疫情緩解 亞洲躍動影展回歸影院 9月10日開鑼

疫情緩解 亞洲躍動影展回歸影院 9月10日開鑼
「阿凡達」回歸北美戲院 全新4K HDR版本映演

「阿凡達」回歸北美戲院 全新4K HDR版本映演
金山華埠 暑期迎來經濟復甦 小業主稱營收趕不上疫情前一半

金山華埠 暑期迎來經濟復甦 小業主稱營收趕不上疫情前一半
學生暑期打工未滿千元 無需繳納「工資預扣稅」

學生暑期打工未滿千元 無需繳納「工資預扣稅」

熱門新聞

好市多的任何一處加油站，加油的人永遠需要排隊等候。周靜芝/攝影

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

2022-08-26 10:45
好市多 (Costco)應有盡有，是許多人喜愛購物的地方。周靜芝/攝影

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

2022-08-17 10:32
好市多開發許多自有品牌科克蘭 (Kirkland) 商品，受到消費者喜愛。Getty Images

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

2022-08-23 10:39
走路可以降低失智風險，但是在花園散步是無效的。取自pexels

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

2022-08-28 10:50
FSIS建議民眾不要食用被汙染的牛肉。(示意圖，取自pexels)

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

2022-08-24 10:28
在家工作已成風潮，退而不想休的年長者，可以找適合在家做的工作。取自pexels

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

2022-08-26 10:38

超人氣

更多 >
穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高