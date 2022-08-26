我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

鮑爾傑克森洞演說：抑制通膨 經濟成長放緩是代價

白宮也是一座博物館 參觀時間增加為周二至周六

記者王福權／華盛頓報導
全美各地有意參觀白宮者眾多，近日白宮將參觀時間增為每周二至周六開放。Getty Images
全美各地有意參觀白宮者眾多，近日白宮將參觀時間增為每周二至周六開放。Getty Images

因新冠疫情暫停逾一年多的白宮參觀活動，今年4月已恢復部分參觀時段，即每周只開放周五和周六兩天，由於全美各地有意參觀白宮者眾多，近日白宮將參觀時間從原來的兩天增至五天，每周二至周六開放，時間為上午8時至下午12時30分，法定假日除外。

有意參觀白宮的遊客須是美國公民或持綠卡的合法居民，須在到訪前三個月至21天內申請，透過轄區國會議員辦公室提出。每位眾議員的網站都會有一個服務選民的網頁，其中包括參觀白宮。申請提出後，會在幾天內收到議員辦公室的收件通知，約兩周後可收到白宮的確認申請收件通知電郵。

白宮開放參觀的區域包括東廂底層樓和白宮一樓，遊客只能在指定的走廊上行動，所有房間與大廳都有參觀繩阻隔，但可感受白宮莊嚴氣氛，欣賞畫像、家具，聽特勤人員分享趣事。白宮其實不大，但內部維持良好，遊客離開後工作人員會撤除參觀繩，回復日常狀態。整個參觀約45分鐘，隨後由北向正前門出口離開白宮。

過往到白宮參觀，建築內部禁止拍照，但這項超過40年的禁令已正式解除。為讓遊客留下參觀回憶，白宮鼓勵遊客分享遊覽經歷和感想，允許拍照，但不許開閃光燈或用自拍棒，也不可錄影。

許多人可能不知道，白宮也是一座博物館。甘迺迪總統上任後，第一夫人賈桂琳自行籌資對白宮進行了大規模整修，並在1961年註冊為博物館，之後的歷任總統其實都住在一座博物館裡。

歷屆總統和第一夫人也都會在白宮這座歷史建築內，添置喜歡的收藏和畫作，目前白宮累積了6.5萬餘件工藝品和500餘幅名家畫作。而白宮作為博物館，也可以向其他博物館借出藏品，總統在任期內可依據自己的喜好向各個博物館借來名畫欣賞。

沒有機會參觀白宮的民眾可考慮前往「白宮遊客中心」，位於14街和15街之間的賓夕法尼亞大道上，該中心長期免費開放參觀，裡面展品豐富，還有小型電影院及各式展覽活動。

詳情可登錄Visit the White House，網址https://bit.ly/3KfZwl7

白宮開放參觀的區域包括東廂底層樓和白宮一樓，遊客只能在指定的走廊上行動。白宮提供
白宮開放參觀的區域包括東廂底層樓和白宮一樓，遊客只能在指定的走廊上行動。白宮提供

白宮 博物館 電影院

上一則

水果剛買回家就長霉？試試這個清洗方法

下一則

認識波本威士忌 參觀百年來曼哈頓第一家蒸餾酒廠

延伸閱讀

參議員布萊克本抵台 用中文推文：不接受北京霸凌

參議員布萊克本抵台 用中文推文：不接受北京霸凌
美稱俄將宣布辦假公投 以正式控制烏克蘭占領區

美稱俄將宣布辦假公投 以正式控制烏克蘭占領區
川普遭搜查後首度表態 拜登：未接獲通知

川普遭搜查後首度表態 拜登：未接獲通知
白宮增加參觀時間 周二到周六均開放

白宮增加參觀時間 周二到周六均開放
FBI突襲川普海湖莊園 拜登首度表態：事前不知情

FBI突襲川普海湖莊園 拜登首度表態：事前不知情
FBI要追回什麼機密？金正恩、歐巴馬信件 川普都當自己的

FBI要追回什麼機密？金正恩、歐巴馬信件 川普都當自己的

熱門新聞

好市多 (Costco)應有盡有，是許多人喜愛購物的地方。周靜芝/攝影

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

2022-08-17 10:32
好市多開發許多自有品牌科克蘭 (Kirkland) 商品，受到消費者喜愛。Getty Images

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

2022-08-23 10:39
FSIS建議民眾不要食用被汙染的牛肉。(示意圖，取自pexels)

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

2022-08-24 10:28
領取社安金也可以同時拿糧食券，只要收入沒有超過農業部訂定的上限即可。Getty Images

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

2022-08-19 10:08
專家建議洗衣服時絕對不要做的5件事。Getty Images

消費者報告：這5件事 洗衣專家從來不做

2022-08-21 13:45
冰河國家公園。取自National Park Service網站

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

2022-08-18 10:05

超人氣

更多 >
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣
27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵

27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵
世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻