這座萬花筒般公共藝術 讓曼哈頓街頭更繽紛

名為「巨輪的讚歌 (Hymn to the Big Wheel)」的公共藝術現身紐約玻璃帷幕摩天大樓間。取自[email protected]

如果想知道站在萬花筒裡是什麼感覺？這個位於曼哈頓 西城的新沉浸式公共藝術，可以給你一些答案。

這件閃爍耀眼光芒的作品，置身紐約玻璃帷幕的摩天大樓間；靈感來自遊樂場「傾斜旋轉」(Tilt-A-Whirl) 遊樂設施的形狀，顏色則像一盒彩色蠟筆。它吸引遊客穿梭其間，想像在自然光照射下，整個空間的輝煌璀璨與夢幻氛圍。

這件由英國藝術家Liz West所創作，名為「巨輪的讚歌 (Hymn to the Big Wheel)」的藝術品，是第一次在美國展示，在9月5日前將放置在曼哈頓西城雀兒喜區 (地址 385 Ninth Avenue) ，9至25日將移往布魯克菲爾德廣場（原稱世界金融中心，位於砲台公園城內，地址 230 Vesey Street）。

「巨輪的讚歌 」現身在曼哈頓時，可以看見民眾不停在這件雕塑 作品內舉起手機 自拍，孩童在裡面奔跑、或騎滑板車，另有一些人在購物中心內用餐時，享受遠觀這件藝術創作的樂趣。

這座八角形公共藝術，內部兼具迷幻與寧靜的效果，尤其是一片片閃耀珠寶色的玻璃層層疊在一起。這正是曼哈頓西城的風格，模糊了雕塑、建築、設計與繪畫界線，創造出一件有趣、沉浸式的藝術作品。如果陽光正好，還可以在地面看到如稜鏡般折射的光線。

West在記者會上表示，她希望作品能帶給紐約無比歡樂與多彩顏色，一如紐約人透過鮮明、多彩的鏡片望向周遭的世界。West說，她等不及看到人們po在社交媒體的照片，分享他們對這件藝術作品的體驗。