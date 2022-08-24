紐約這家書店擁書5萬冊 媲美一座圖書館

獨立書店Northshire距紐約州首府奧巴尼約45分鐘車程。取自Northshire網站

很難想像一家書店 擁有的書籍，足以和一座圖書館的藏書相媲美。距紐約州 首府奧巴尼北邊約45分鐘車程的獨立書店Northshire，正是這樣一個讓愛書人驚艷的地方。

紐約市出發，經由I-87號公路，約兩個半小時便可抵達位於該鎮中心的Northshire書店，這家獨立書店在2020年慶祝了70歲生日。兩層樓高、占地超過9千平方英尺的Northshire書店位於紐約州知名度假景點薩拉托加斯泉 (Saratoga Springs)，薩拉托加斯泉這座人口不足3萬人的小鎮，以溫泉和賽馬聞名，成為不少紐約客一年四季的度假勝地。

書架旁適合的沙發區，可讓全家大小在此消磨數小時。取自Northshire網站

Northshire書店二樓為童書與禮品區，訪客可以在這裡發現所有給兒童閱讀的書籍，這裡同時也是紐約最大規模的二手書店，有時間的話可在淘到不少經典小說、暢銷書、名廚食譜 和特別的禮品。

書架旁適合的沙發區，可讓全家大小在此消磨數小時。書籍之外、蠟燭、飾品、衣服、當地特色食品，也可以在這裡買到。

特別的是，Northshire書店不只賣書，也規劃了出版計畫，幫助有意出書者接洽出版社。Northshire書店地址：424 Broadway, Saratoga Springs, NY 12866。