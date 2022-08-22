我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

Fed升息、經濟衰退雙風險夾擊 美股早盤跌約400點

擁抱克林姆「金色傳奇」 藝術沉浸展9月閃耀紐約

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
「克林姆：金色傳奇」展覽引領觀眾進入克林姆華麗璀璨的繪畫世界。取自Hall des Lumieres網站
「克林姆：金色傳奇」展覽引領觀眾進入克林姆華麗璀璨的繪畫世界。取自Hall des Lumieres網站

最近走在紐約街頭是否看見包裹著奧地利知名藝術家古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）名畫的計程車？或是經過布魯克林大橋時，望見整座橋墩與橋身包覆上克林姆畫中的經典圖案。9月金秋時節，紐約即將迎來「克林姆：金色傳奇 (Gustav Klimt: Gold in Motion)」藝術沉浸特展，融合視覺、光影與音樂，引領觀眾進入藝術大師克林姆華麗璀璨的繪畫世界。

紐約街頭可看見包裹著克林姆畫作的計程車。取自Hall des Lumieres網...
紐約街頭可看見包裹著克林姆畫作的計程車。取自Hall des Lumieres網站

「克林姆：金色傳奇」展場Hall des Lumieres位於曼哈頓下城翠貝卡區的移民工業儲蓄銀行大樓 (Emigrant Industrial Savings Bank)舊址，這座30英尺高的空間，讓克林姆「黃金時期」代表作「吻」、「亞黛夫人」、「猶帝絲」等閃耀著金色光芒、帶有拜占庭鑲嵌風格的畫作，在以投影技術放大之後，更具震撼力。

克林姆的畫作，在以投影技術放大之後，更具震撼力。取自Hall des Lumie...
克林姆的畫作，在以投影技術放大之後，更具震撼力。取自Hall des Lumieres網站

紐約客對克林姆的「亞黛夫人」應該不陌生，這幅被譽為「奧地利蒙娜麗莎」的畫作，曾在二戰期間被納粹掠奪，戰後雖奇蹟似地保存下來，卻因跨海官司敗訴，被奧地利人視為國恥，最後由曾任美國駐奧大使、新藝廊 (Neue Galerie New York)的創辦人勞德（Ronald S. Lauder）以1億3千5百萬美元超高價買下，將這幅名畫留在了美國。

克林姆畫作閃耀著金色光芒、帶有拜占庭鑲嵌風格。取自Hall des Lumier...
克林姆畫作閃耀著金色光芒、帶有拜占庭鑲嵌風格。取自Hall des Lumieres網站

新成立的Hall des Lumieres展覽空間，是法國廣受歡迎的數位藝術博物館運營者Culturespaces進軍紐約的傑作。自1990年在巴黎成立以來，Cultuspaces已成為法國最大的公共藝術博物館私人管理機構。展覽場地位於前移民工業儲蓄銀行大樓的一樓與地下一樓，幸運地擁有銀行大廳40英尺高的天花板和華麗的裝飾細節。這座建於1909-1912年的學院派 (Beaux-Arts) 建築，目前是一座15層樓高的公寓建築，未來或許將成為紐約數位藝術展覽的重心。

曼哈頓新成立的Hall des Lumieres展覽空間。取自Hall des ...
曼哈頓新成立的Hall des Lumieres展覽空間。取自Hall des Lumieres網站

「克林姆：金色傳奇」展覽時間從9月14日至10月11日，地址為49 Chambers Street。票價成人$30元、5-16歲$15 (5歲以下免費)、65歲以上$28，更多展覽訊息詳見https://www.halldeslumieres.com

布魯克林大橋橋墩與橋身被包裹上克林姆畫中的經典圖案。取自Hall des Lum...
布魯克林大橋橋墩與橋身被包裹上克林姆畫中的經典圖案。取自Hall des Lumieres網站
展場位於曼哈頓下城舊移民工業儲蓄銀行大樓 ，挑高的內部空間高達30英尺。取自Ha...
展場位於曼哈頓下城舊移民工業儲蓄銀行大樓 ，挑高的內部空間高達30英尺。取自Hall des Lumieres網站

儲蓄 博物館 移民

上一則

消費者報告：這5件事 洗衣專家從來不做

下一則

香港移民創飲茶界傳奇餐廳 鯉魚門保存粵菜宴席文化

延伸閱讀

紐約市議員選區重畫公聽 華社不同調

紐約市議員選區重畫公聽 華社不同調
亞裔律師協會 每兩個月舉辦一次免費諮詢

亞裔律師協會 每兩個月舉辦一次免費諮詢
高德曼中華總商會拉票 承諾改善治安

高德曼中華總商會拉票 承諾改善治安
超糗...樂壇壞小子眼拙不識傳奇天后 但對方也不認得他

超糗...樂壇壞小子眼拙不識傳奇天后 但對方也不認得他
再運無證客到紐約 德州州長酸：「庇護城市」舉手之勞

再運無證客到紐約 德州州長酸：「庇護城市」舉手之勞
中國璟原藝術26日西雅圖舉辦名家字畫收購會

中國璟原藝術26日西雅圖舉辦名家字畫收購會

熱門新聞

好市多 (Costco)應有盡有，是許多人喜愛購物的地方。周靜芝/攝影

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

2022-08-17 10:32
目標百貨有部分商品售價比好市多、沃爾瑪便宜。Getty Images

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

2022-08-15 10:39
領取社安金也可以同時拿糧食券，只要收入沒有超過農業部訂定的上限即可。Getty Images

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

2022-08-19 10:08
靠社會安全保險金過退休生活的人會發現，從2000年到2022年3月，政府每月寄給你的支票，購買力下降了40%。Getty Images

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

2022-08-16 10:45
網友認為珍珠奶茶就要喝奶精泡的才對味。 (示意圖，報系資料照片)

珍珠奶茶好喝又對味 網揭「加這一物」是關鍵

2022-08-15 11:10
冰河國家公園。取自National Park Service網站

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

2022-08-18 10:05

超人氣

更多 >
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣
脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調

脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調
值得借學貸嗎？智庫：52%大學生 薪水不如高中畢業生

值得借學貸嗎？智庫：52%大學生 薪水不如高中畢業生