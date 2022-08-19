9/17博物館日 全美近千家博物館免費參觀

今年的博物館日，全美有近千家博物館參與這項活動。Getty Images

一年一度的博物館 日又快到了，今年全美有近千家博物館在9月17日(周六)當天參與這項由史密森尼雜誌 (Smithsonian magazine) 所主辦的活動，包含飛行、航太博物館、藝術博物館、兒童、歷史、自然史、自然科學、動物園 和樂園 等，喜愛逛博物館的人千萬不要錯過這個難得的機會。

民眾可以先上Smithsoniamag.com網站查詢附近或想去的博物館，是否有參加這項活動。接著在各博物館資訊下方，按「GET A TICKET (取得門票)」，再輸入個人郵箱地址及姓名，即可獲得提供兩人入場的免費票券。

申請免費門票可不限於一家博物館，入場時只要出示手機裡的電子郵件即可，但要注意有些博物館會要求將票券印出來。帶小孩的父母，要注意孩子是否會占用免費票券的名額，最好事先上網查詢該博物館是否有孩童免門票的優惠。

有別於每年5月18日的國際博物館日，這個由史密森尼學會主辦的活動，範圍僅限於美國。史密森尼媒體部門主管愛咪‧威金斯(Amy Wikins)表示，今年是第18屆博物館日，主題為「美國經驗 (America Experience)」，將聚焦於各地舉辦的藝術、文化、科學與歷史類的展覽，而這些正是讓美國如此不同的原因。

博物館日免費門票不包含特展、停車場、IMAX電影放映等，更多資訊詳見

https://www.smithsonianmag.com/museumday/search/