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紐約這座圖書館 是每個書蟲的天堂

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
康乃爾大學的A. D. White圖書館是藏書家、愛書人的樂園。取自康乃爾大學網站
康乃爾大學的A. D. White圖書館是藏書家、愛書人的樂園。取自康乃爾大學網站

如果你是一個愛書人，或許會幻想有一天能置身於一處整面牆都擺滿書的地方，一座數層樓高的建築，有著美麗的通道、幾個隱密的角落可以遁入、安靜地閱讀。這樣一個夢幻的圖書館在現實中確實存在，它就是康乃爾大學的A. D. White圖書館。這座隸屬Uris分館的圖書館，絕對是藏書家、愛書人的樂園，它也是紐約最美的圖書館之一。

A. D. White圖書館外型有如一座奇幻古堡，走進室內、穿過一條條書架間的過道時，會彷彿在霍格華茲魔法學校一般。康乃爾大學的圖書館在16世紀時，曾是全美藏書最多的圖書館。各個分館藏書加起來有8百萬冊之多，A. D. White圖書館主要收藏人類學及社會科學方面的著作。

這座圖書館由William Henry Miller所設計，他是康乃爾大學最早學建築的學生，有趣的是，他雖然沒有畢業，這座圖書館卻是他所設計過最美的一座建築物。

無處不在的鑄鐵雕花裝飾，讓整個空間顯得優雅，並像家一般溫馨。這裡的與世隔絕與寧靜，是在別的圖書館絕對找不到的。

這座圖書館最早是用來存放康乃爾第一任校長Andrew Dickson White個人收藏的書籍，他是個超級藏書家，擁有超過3萬冊書。書蟲們可以在書架間找到放鬆、學習或僅僅是享受這裡氛圍的空間。

和康乃爾大學其他圖書館一樣，A. D. White圖書館的書籍及設施也對大眾開放，更詳細的資料可以上康乃爾大學網站查詢。

A. D. White圖書館地址：Uris Library, 160 Ho Plaza, Ithaca, NY 14853

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